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Запрещенные деревья в Украине - за посадку каких пород грозит штраф

Марина Иваненко
5 сентября 2026, 16:16
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Деревья, запрещенные к посадке, могут вытеснять местную флору и наносить вред экосистемам. Какие виды вошли в список и что сажать вместо них.
Какие деревья нельзя высаживать в Украине?
Какие деревья нельзя сажать в Украине? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие деревья нельзя высаживать в Украине
  • Чем опасно распространение чужеродных растений
  • Какие украинские породы рекомендуют выбирать садоводам

В Украине запрещена посадка ряда популярных деревьев и декоративных растений, способных наносить вред окружающей среде. Такие виды могут агрессивно распространяться, вытеснять аборигенную флору, изменять природные экосистемы и создавать конкуренцию местным растениям. Некоторые из них также обладают мощной корневой системой, которая при определенных условиях может повреждать инфраструктуру. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Как сообщает издание "Радио Трек", ограничения введены для защиты местных экосистем от так называемых инвазивных видов. Речь идет о растениях, которые вышли за пределы своего естественного ареала и способны быстро распространяться, создавая угрозу для местной флоры.

Проблема заключается не только в том, что такие деревья могут занимать значительные площади. В случае активного распространения они конкурируют с местными видами за свет, воду и питательные вещества. В результате природное разнообразие территории может постепенно сокращаться.

В то же время запрет не означает, что владельцам частных участков нужно немедленно выкорчевывать все уже взрослые деревья из этого перечня. Ограничение касается именно посадки новых растений. Если дерево уже растет на территории и не создает непосредственной угрозы людям, зданиям или инженерным сетям, необходимости автоматически его удалять нет.

Видео о том, какие деревья нельзя высаживать перед домами, можно посмотреть здесь:

Какие деревья нельзя высаживать

К перечню видов, посадка которых ограничена, относятся:

  • айлант высокий;
  • аралия маньчжурская;
  • вяз низкий;
  • гледичия колючая;
  • орех чёрный;
  • красный дуб;
  • каркас западный;
  • клен ясенелистный;
  • маслинка узколистная;
  • павловния;
  • робиния обыкновенная, известная также как белая акация;
  • черемха поздняя;
  • ясень пенсильванский.
Совместимость деревьев, деревья инфографика
Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Часть этих растений хорошо известна украинцам и долгое время использовалась для озеленения дворов, парков, улиц и частных усадеб. Однако популярность растения не означает, что оно безопасно для местной экосистемы.

Особое внимание уделяется видам, которые легко адаптируются к новым условиям и способны быстро распространяться за пределы места посадки. Именно поэтому перед приобретением саженцев стоит проверить, не входит ли выбранный вид в перечень растений, высадка которых ограничена.

Почему инвазивные растения считаются опасными

Инвазивные растения могут представлять проблему для природных территорий из-за способности быстро занимать новые участки. Они конкурируют с местными видами и в отдельных случаях образуют густые заросли, из-за которых другим растениям сложнее получать достаточно света, влаги и питательных веществ.

Кроме того, распространение чужеродных видов может влиять на насекомых, птиц и других представителей местной фауны. Уменьшение количества аборигенных растений означает сокращение привычных для животных источников пищи и мест обитания.

Именно поэтому при озеленении рекомендуется выбирать виды, которые естественным образом приспособлены к украинским условиям и не представляют угрозы для местного биоразнообразия.

Какие деревья можно посадить вместо них

В качестве альтернативы специалисты советуют выбирать традиционные для Украины породы. Они лучше вписываются в местные экосистемы, могут служить источником пищи и убежищем для птиц и насекомых.

Среди рекомендуемых вариантов:

  • дуб обыкновенный;
  • клен полевой;
  • клен остролистный;
  • ясень обыкновенный;
  • береза;
  • сосна обыкновенная.

Такие деревья можно использовать для озеленения частных участков, садов и других территорий, учитывая особенности конкретного места - тип почвы, освещение, уровень влажности и доступную площадь.

Перед покупкой саженцев стоит обратить внимание не только на внешний вид растения и скорость его роста. Важно также проверить его статус и убедиться, что выбранный вид разрешен для посадки в Украине.

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Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

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