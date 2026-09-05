Некоторые товары могут надолго исчезнуть из продажи: экономист предупредил украинцев

Из-за российских атак украинцам следует запастись определенными категориями товаров.

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Эксперт назвал товары, которые могут стать дефицитными / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Кущ:

Дефицита продуктов в Украине не будет

В супермаркеты будут завозить продовольствие

Специфическими товарами лучше запастись

Массового дефицита продуктов в Украине нет и не будет в ближайшее время. Но возможны определенные проблемы с товарами для людей со специфическими потребностями. Об этом в эфире проекта "Новости.LIVE" "Мир на переломе" заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, торговые сети найдут возможности для завоза продуктов питания. Но с дефицитными товарами и лекарствами ситуация может измениться.

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"Если вы пользуетесь какими-то дефицитными лекарствами или товарами, у вас есть особые потребности - запасайтесь ими", - подчеркнул финансовый аналитик.

Речь идет о специальных препаратах, каплях для глаз или сердца, лекарствах для людей с диабетом или сосудистыми заболеваниями, а также о специфических пищевых добавках.

Какие запасы рекомендуют сделать украинцам

Главред писал, что, по словам главы Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолия Катеренчука, украинцам стоит сформировать дома неприкосновенный запас питьевой воды и основных продуктов питания из расчета на 7–12 суток.

Продуктовые запасы необходимы из-за риска вражеских ударов по логистическим складам и критической инфраструктуре. Но при этом не нужно хаотично и в панике скупать продукты на месяц и более.

Удары по продовольственным складам Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцам не нужно закупать продукты на месяц вперед из-за российских ударов по продовольственным складам, однако запас продуктов примерно на неделю иметь стоит.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно наносит удары по складам и продовольственной логистике. Значительная часть современных хранилищ уже уничтожена, местами до 90%.

Накануне сообщалось, что российские войска перешли к новой тактике целенаправленного экономического и психологического давления на столицу Украины. В последние дни главным вектором массированных атак дронов на Киевскую область стало сознательное уничтожение гражданской инфраструктуры - складских комплексов, распределительных центров и крупных логистических узлов ведущих торговых сетей.

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О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в Аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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