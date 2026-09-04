Доллар и евро резко обвалились: новый курс валют на 7 сентября

Несмотря на то, что доллар и евро подешевели, курс злотого неожиданно подскочил.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-rezko-obvalilis-novyy-kurs-valyut-na-7-sentyabrya-10794029.html Ссылка скопирована

Официальный курс валют в Украине на 7 сентября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в Украине в понедельник

Какая валюта подешевела больше всего

На понедельник, 7 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро подешевели, а злотый - подорожал. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,56 грн/долл. Таким образом, украинская национальная валюта укрепилась на 16 копеек.

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 7 сентября установлен на уровне 51,78 грн/евро, что на 15 копеек меньше, чем в пятницу (51,93 грн/евро).

Курс злотого

В то же время польский злотый отклонился от общего тренда и подорожал. Курс этой валюты установлен на уровне 12,00 грн/злотый. Украинская гривня ослабла на 7 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что доллар с 7 по 13 сентября будет колебаться в пределах 44,3–44,8 грн, а евро, скорее всего, будет держаться в коридоре 51,5–52,5 грн.

По его словам, последствия атак страны-агрессора России на энергетическую и логистическую инфраструктуру остаются главным риском для курса гривни в первой половине сентября, хотя общая ситуация на валютном рынке выглядит относительно предсказуемой.

"Подорожание логистики и производства постепенно сказывается на потребительских ценах, что создает дополнительное инфляционное давление. Если население видит ускорение роста цен, это может стимулировать желание переводить часть сбережений в доллары или евро", - подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине с начала 2026 года постепенно растет, однако валютный рынок пока остается контролируемым. За первые семь месяцев официальный курс поднялся примерно с 42,35 до 44,88 гривни за доллар, а общее ослабление национальной валюты составило около 6–7%.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что в настоящее время спрос на валюту превышает предложение на 10–15%, и НБУ пытается постепенно подвести курс к заложенному в бюджете показателю в 45,6 грн/доллар, пока инфляция не ускорилась.

В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред