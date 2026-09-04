Доллар и евро резко обвалились: новый курс валют на 7 сентября

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в Украине в понедельник
- Какая валюта подешевела больше всего
На понедельник, 7 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро подешевели, а злотый - подорожал. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,56 грн/долл. Таким образом, украинская национальная валюта укрепилась на 16 копеек.
Курс евро
Официальный курс европейской валюты на 7 сентября установлен на уровне 51,78 грн/евро, что на 15 копеек меньше, чем в пятницу (51,93 грн/евро).
Курс злотого
В то же время польский злотый отклонился от общего тренда и подорожал. Курс этой валюты установлен на уровне 12,00 грн/злотый. Украинская гривня ослабла на 7 копеек.
Каким будет курс валют на следующей неделе
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что доллар с 7 по 13 сентября будет колебаться в пределах 44,3–44,8 грн, а евро, скорее всего, будет держаться в коридоре 51,5–52,5 грн.
По его словам, последствия атак страны-агрессора России на энергетическую и логистическую инфраструктуру остаются главным риском для курса гривни в первой половине сентября, хотя общая ситуация на валютном рынке выглядит относительно предсказуемой.
"Подорожание логистики и производства постепенно сказывается на потребительских ценах, что создает дополнительное инфляционное давление. Если население видит ускорение роста цен, это может стимулировать желание переводить часть сбережений в доллары или евро", - подчеркнул он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, курс доллара в Украине с начала 2026 года постепенно растет, однако валютный рынок пока остается контролируемым. За первые семь месяцев официальный курс поднялся примерно с 42,35 до 44,88 гривни за доллар, а общее ослабление национальной валюты составило около 6–7%.
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что в настоящее время спрос на валюту превышает предложение на 10–15%, и НБУ пытается постепенно подвести курс к заложенному в бюджете показателю в 45,6 грн/доллар, пока инфляция не ускорилась.
В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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