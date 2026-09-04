РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

Кремль может наращивать силы у границы с Беларусью и готовиться к наступлению.

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Возможна подготовка России к удару по Черниговской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Ключевые тезисы:

РФ может создавать повод для наращивания сил на границе

Кремль формирует информационный фон вокруг Черниговской области

ISW не фиксирует признаков неизбежного наступления на севере

Страна-агрессор Россия может создавать информационные условия для будущей военной операции против Черниговской области с севера. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявления российских силовиков, которые через агентство ТАСС сообщили о якобы активизации разведывательной деятельности украинских войск в приграничных районах Черниговской области с применением западных беспилотников.

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"Кремль может использовать такие утверждения для оправдания наращивания российского военного присутствия вдоль украинско-белорусской границы, подготовки потенциального удара по Черниговской области или даже частичной мобилизации", - говорится в отчете.

Аналитики также добавляют, что у ISW нет конкретных доказательств того, что Россия сейчас готовится к неизбежному наступлению на севере Украины.

По их мнению, российские власти могут заранее формировать нужный информационный фон, обвиняя Украину в якобы активизации действий у границы.

Россия готовит наступление на Киев и Чернигов

Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия готовит несколько сценариев нового наступления в направлении Киева и Чернигова.

По его словам, украинская сторона получила разведывательные данные о том, что российское военно-политическое руководство рассматривает возможность проведения новой операции на севере Украины.

"Соответственно, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработаны возможные варианты ответа, обороны, защиты и противодействия этим действиям. На данный момент мы не наблюдаем формирования наступательной группировки на этих направлениях", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские военные и пропагандистские ресурсы заявляли о якобы замыкании "Волчанского котла" после сообщений о захвате нескольких населенных пунктов. В 16-м армейском корпусе ВСУ назвали эти утверждения информационной кампанией РФ и заявили, что потерь позиций на своем участке обороны не допустили.

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. 2-го корпуса НГУ "Хартия" зачистили новые участки местности между Дворичной и Западным в Харьковской области.

Также известно, что оккупационная армия страны-агрессора России на Кинбурнской косе оказалась в ловушке. Российские солдаты там отрезаны от снабжения.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчёты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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