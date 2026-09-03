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Много попаданий, работа остановлена: детали прилетов по объектам "Нафтогаза"

Алексей Тесля
3 сентября 2026, 21:57
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Поврежденное оборудование остановлено. Специалисты оценивают последствия атаки.
Много попаданий, работа остановлена: детали прилетов по объектам 'Нафтогаза'
РФ ударла по объектам энергетики / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска, УНИАН

Главное:

  • Ночью под ударом оказались сразу несколько производственных предприятий
  • Поврежденное оборудование остановлено, оцениваются последствия

Страна-агрессор РФ ночью атаковала добывающие активы группы "Нафтогаз Украины", нанеся им существенные повреждения.

"Ночью под ударом оказались сразу несколько производственных предприятий "Укрнафты". Зафиксированы многочисленные попадания, возникли пожары", – отметили в группе.

видео дня

Работники во время удара находились в укрытиях. Пострадавших нет.

Поврежденное оборудование остановлено. Специалисты оценивают последствия атаки.

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/ Нафтогаз

Что предшествовало

Как сообщалось, 31 августа РФ атаковала Одесскую ТЭЦ группы "Нафтогаз" ракетами и дронами, повредив часть основного и вспомогательного оборудования.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Удары по энергообъектам могут вызвать отключения света - эксперт

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев объяснил, почему атаки на энергетическую инфраструктуру могут приводить к перебоям с электричеством.

По его словам, среди уязвимых объектов - подстанции и ключевые линии электропередачи. Они обеспечивают передачу электроэнергии между регионами и поддерживают стабильность всей энергосистемы.

Если такие объекты получают повреждения, перераспределять электричество становится сложнее. Нагрузка на оставшиеся элементы сети увеличивается, а сама система становится менее устойчивой.

В таких обстоятельствах временные отключения или ограничения подачи электроэнергии становятся способом снизить нагрузку. Это помогает избежать перегрева и перегрузки оборудования и уменьшает вероятность серьёзных аварий в энергосистеме.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Об источнике: Нафтогаз Украины

Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.

В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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