Порошок больше не нужен: раскрыт неожиданно простой способ стирки

Домашние средства подходят не для всех тканей - их нельзя применять для шерсти и шёлка.

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Раскрыт неожиданный способ стирки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Бура идеально подходит для хлопка, детской одежды, салфеток

Кальцинированная сода применяется для полотенец и плотных материалов

Пищевую соду и уксус используют для белья с неприятным запахом

Если под рукой не оказалось обычного средства для стирки, его можно заменить домашними компонентами. Бура, кальцинированная и пищевая сода, а также белый уксус помогают справляться с загрязнениями и неприятными запахами.

Особенно удобны такие варианты для небольшого количества белья. Об этом идет речь в материлае издания Martha Stewart.

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Перед началом работы

Домашние средства подходят не для всех тканей. Их нельзя применять для шерсти, шёлка и вещей с маркировкой "только химчистка". Из-за изменения кислотно-щелочного баланса материал может потерять цвет, изменить структуру или получить повреждения.

Для деликатных вещей лучше использовать специальное средство или обратиться в химчистку.

Бура

Идеально подходит для: хлопка, детской одежды, салфеток и вещей со стойкими загрязнениями.

Бура обладает щелочными свойствами и помогает бороться с пятнами от пота, крови, ягод, плесени и других загрязнений.

Как использовать буру в стиральной машине: Растворите ½ стакана буры в тёплой воде. Получившийся раствор вылейте в барабан, загрузите бельё и запустите обычную программу с дополнительным полосканием. Важно, чтобы средство полностью растворилось: иначе оно может оставить налёт на ткани.

Растворите ½ стакана буры в тёплой воде. Получившийся раствор вылейте в барабан, загрузите бельё и запустите обычную программу с дополнительным полосканием. Важно, чтобы средство полностью растворилось: иначе оно может оставить налёт на ткани. Как использовать буру для ручной стирки одежды: Налейте в таз или раковину тёплую воду. Добавьте 1–2 столовые ложки буры, ориентируясь на количество белья и его загрязнённость. После полного растворения положите одежду и постирайте вручную. В завершение тщательно прополощите вещи.

Налейте в таз или раковину тёплую воду. Добавьте 1–2 столовые ложки буры, ориентируясь на количество белья и его загрязнённость. После полного растворения положите одежду и постирайте вручную. В завершение тщательно прополощите вещи. Как использовать буру для удаления пятен: Соедините 2 столовые ложки буры с небольшим количеством воды. Полученную пасту нанесите непосредственно на пятно и оставьте примерно на 10–15 минут. Затем тщательно промойте вещь и прополощите.

Кальцинированная сода

Идеально подходит для: хлопка, полотенец, плотных материалов и рабочей одежды с жирными загрязнениями.

Это более сильное средство, поэтому его не стоит применять на хрупких материалах. Шерсть, шёлк и другие деликатные ткани для кальцинированной соды не подходят.

Как использовать кальцинированную соду в стиральной машине: Растворите ½ стакана соды в тёплой воде и вылейте раствор в барабан. Добавьте одежду или постельное бельё и выберите подходящий режим. Если это разрешено производителем ткани, можно использовать тёплую или горячую воду. Перед сушкой убедитесь, что средство полностью вымылось.

Растворите ½ стакана соды в тёплой воде и вылейте раствор в барабан. Добавьте одежду или постельное бельё и выберите подходящий режим. Если это разрешено производителем ткани, можно использовать тёплую или горячую воду. Перед сушкой убедитесь, что средство полностью вымылось. Как использовать кальцинированную соду для удаления пятен: Смешайте 2 столовые ложки соды с таким же количеством воды. Нанесите полученную пасту на загрязнение и оставьте на 10–15 минут. После этого постирайте вещь согласно рекомендациям на ярлыке.

/ Инфографика: Главред

Пищевая сода и уксус

Идеально подходит для: белья с неприятным запахом, детских вещей и постельного белья.

Пищевая сода мягко воздействует на ткань, помогает нейтрализовать запахи и справляется с лёгкими загрязнениями. Уксус можно использовать как дополнительное средство при стирке.

Как использовать пищевую соду и уксус в стиральной машине

Загрузите бельё в барабан. Насыпьте ½ стакана пищевой соды непосредственно к вещам. Такое же количество белого уксуса налейте в отсек для моющего средства. Важно не соединять их заранее, чтобы реакция не произошла до начала стирки. Запустите стандартный цикл с тёплой водой.

Как использовать пищевую соду для ручной стирки одежды

Наполните таз тёплой водой и растворите в ней ¼ стакана пищевой соды. Постирайте вещи вручную, после чего несколько раз тщательно прополощите, чтобы удалить остатки средства.

Как использовать пищевую соду для удаления пятен

Сделайте густую пасту из 2 столовых ложек соды и небольшого количества воды. Нанесите её на загрязнённый участок и оставьте на 15–30 минут. Затем постирайте одежду привычным способом.

Смотрите видео - секрет правильной стирки:

В видео автор делится простыми правилами ухода за одеждой, которые помогут дольше сохранить её первоначальный вид. Он показывает, как правильно сортировать вещи по цвету, ткани и уровню загрязнения, подбирать температуру и подходящий режим стирки.

Также автор советует всегда смотреть рекомендации на ярлыках, не заполнять барабан сверх нормы и соблюдать правила сушки. Эти несложные привычки помогут предотвратить выцветание, растяжение и повреждение ткани.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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