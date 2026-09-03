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Стилист рассказала, как носить летнюю одежду осенью: 5 модных лайфхаков

Кристина Трохимчук
3 сентября 2026, 16:36
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Анастасия Мальцева рассказала, как адаптировать летний гардероб к осени 2026 года.
Осенние образы 2026 года
Осенние образы 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, katemlydon; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как носить летнюю одежду осенью 2026
  • Как создавать стильные образы с помощью многослойности
  • Какие летние вещи и аксессуары стоит оставить в осеннем гардеробе

Переход от лета к осени не означает, что все лёгкие вещи нужно сразу прятать в шкаф. Часть летнего гардероба можно легко адаптировать к более прохладной погоде с помощью многослойности. Главред расскажет о пяти способах, которые помогут продолжить носить любимые летние вещи и осенью 2026 года.

Как носить летние платья осенью 2026 года

Легкие платья с кружевом, цветочными принтами и из тонких тканей могут стать основой осеннего образа, считает стилистка Анастасия Мальцева. Для этого достаточно изменить принцип их стилизации и добавить более тёплые верхние слои.

видео дня

"Сентябрь или переходный сезон - это прекрасное время для того, чтобы носить многослойность. Летние платья с цветами, кружевом, из лёгких тканей теперь можно носить не на голое тело в качестве основного слоя, а надевать под кожаную куртку, под жакет, под трикотаж или, если позволяет свободный крой, можно надеть под низ футболку или лонгслив", - рассказала стилистка Анастасия Мальцева.

Такой приём позволяет не только утеплить образ, но и сделать его более многослойным и интересным. Лёгкое платье можно комбинировать с дополнительным верхом в зависимости от температуры и стиля.

Летние платья - как носить их осенью
Летние платья - как носить осенью / скриншот из видео

Как носить летнюю юбку осенью

Летние юбки также не стоит убирать до следующего тёплого сезона. Вместо открытой обуви их можно стилизовать с моделями, которые больше соответствуют осенней погоде.

"Легкие летние юбки так же переходят в осенний гардероб, просто раньше мы носили их с вьетнамками или мюлями, а теперь можем сочетать с лоферами или грубыми ботинками, так же дополняя более объемными и плотными вещами", - посоветовала Мальцева.

Благодаря такому сочетанию летняя вещь приобретает более осенний характер без необходимости полностью обновлять гардероб.

Летние платья в осенних образах 2026 года
Летние юбки в осенних образах 2026 / скриншот из видео

Как носить светлые летние брюки осенью

Светлые брюки, в частности костюмные и атласные модели, также можно оставить в гардеробе на осень. Важную роль в таком образе играет обувь.

"Светлые летние брюки, будь то костюмные варианты или атласные модели, прекрасно переходят в осенний гардероб, и не бойтесь сочетать их даже с контрастной по цвету тёмной обувью", - отметила стилистка.

Темная обувь создает выразительный контраст со светлым низом и делает комплект более уместным и удобным для прохладного сезона.

Осенний гардероб 2026 - светлые брюки
Осенний гардероб 2026 - светлые брюки / скриншот из видео

Как носить костюмный жилет осенью

Костюмный жилет, который летом часто носят на голую кожу, осенью может выполнять роль дополнительного слоя. Его можно сочетать с тонким лонгсливом, гольфом, рубашкой или блузкой.

"Даже костюмные жилетки, которые ты всё лето носила на голую кожу, могут пригодиться, если ты наденешь их поверх тонкого лонгслива или гольфа. На рубашку или блузку их можно даже не застегивать, а использовать как дополнительный верхний слой, который своими вертикальными линиями будет вытягивать весь силуэт", - пояснила Анастасия Мальцева.

Такой приём помогает создать многослойный образ и одновременно визуально вытянуть силуэт. Жилетка может стать практичным переходным элементом между летним и осенним гардеробом.

Жилетка в осеннем образе
Жилетка в осеннем образе / скриншот из видео

Как носить футболки и майки осенью

Базовые футболки и майки стилистка советует не прятать даже с наступлением холодов. Они могут служить нижним слоем в многослойных образах.

"Ну а базовые футболки и майки я советую вообще никогда не прятать подальше в шкаф, потому что даже в самые сильные холода они служат отличным нижним слоем. Их можно чуть-чуть показать снизу под свитшотом или в области горловины - немного выглядывать из-под кардигана", - рассказала стилистка.

Футболка или майка под свитером, свитшотом или кардиганом придают образу многослойность и позволяют практично использовать базовые летние вещи в течение всего холодного сезона.

Белая футболка - базовый элемент гардероба
Белая футболка - базовый гардероб / скриншот из видео

Шёлковый платок - трендовый аксессуар на осень 2026

Особое внимание стилистка советует обратить на шелковые платки. Этот аксессуар легко адаптируется из летних образов в осенние и особенно актуально смотрится в формате банданы.

"Еще один трендовый лайфхак, который переходит из летнего сезона в осень 2026 года, - это шелковые платки. Мы продолжаем носить их, особенно в виде банданы. Это будет выглядеть очень нежно и изысканно, если вы сочетаете такой цветочный или какой-нибудь пестрый шелковый платок на голове с трикотажем", - подчеркнула Мальцева.

Сочетание пестрого платка с трикотажем помогает добавить осеннему образу цвета и женственности.

Шёлковый платок - аксессуары на осень 2026 года
Шёлковый платок - аксессуары на осень 2026 / скриншот из видео

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Анастасия Мальцева

Анастасия Мальцева - украинская стилистка, специализирующаяся на подборе шопинг-сопровождения и формировании функциональных капсульных гардеробов. В своей работе она использует подход, сочетающий архетипы, помогая гармонизировать внутренний мир человека с его внешним видом и создавать образ, о котором "не нужно думать". В своём блоге в Instagram эксперт делится рекомендациями по выбору аксессуаров, обзорами эволюции стиля знаменитостей, разбором сезонных вещей и советами о том, как грамотно интегрировать тренды в повседневные наряды.

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