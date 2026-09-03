100-летняя женщина каждый вечер ест один и тот же ужин: помогает не стареть

Столетняя бабушка не пропускает любимый ужин с хот-догом и диетической колой. Ее радость от простых вещей восхитила миллионы людей в интернете.

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100-летняя женщина каждый вечер ест один и тот же ужин / Коллаж Главред, фото: instagram.com/queenoftreasures2024

Вы узнаете:

Почему женщина каждый вечер выбирает один и тот же ужин

Как песенка о хот-доге покорила миллионы пользователей

Какой неожиданный совет 100-летняя женщина дала о долголетии

Жительница Южной Калифорнии (США) по имени Фрида отметила 100-летие, не изменив любимому вечернему ритуалу. Каждый день она ужинает хот-догом с горчицей и нарезанным луком, запивая его диетической колой.

Необычная традиция принесла женщине популярность в соцсетях. Миллионы пользователей увидели, как Фрида радуется простым вещам, поет перед камерой и делится неожиданно лаконичным советом о долголетии. Об этом пишет Today.

видео дня

Любимый ужин, который нельзя пропустить

Видео с Фридой опубликовала 13 августа ее дочь и сиделка Куин. На записи именинница отмечает свой 100-й день рождения за привычным ужином.

"Моей маме 100 лет, и у нее есть ежедневная традиция, которую она никогда не хочет пропускать", - написала Куин. Она также спросила пользователей, смогли бы они каждый вечер есть одно и то же блюдо, если бы оно приносило им счастье.

100-летняя женщина каждый вечер ест хот-дог / Фото: instagram.com/queenoftreasures2024

Фрида явно наслаждалась праздником. Держа в руках бокал и банку газировки, она исполнила собственную версию композиции Фреда Астера Cheek to Cheek.

"Рай, я в раю, ведь у меня есть хот-дог и диетическая кола. Что может быть лучше, чем хот-дог и диетическая кола? Я в раю каждую ночь своей жизни", - напевала женщина.

Миллионы людей восхитились радостью женщины

Ролик быстро стал вирусным и собрал миллионы просмотров. Пользователи шутили, что Фрида якобы нашла источник вечной молодости, а ее песенка превратилась в настоящий интернет-хит.

"Я вижу свое будущее, и оно светлое", - написал один из комментаторов.

Фрида снялась с целым ящиком диетической колы / Фото: instagram.com/queenoftreasures2024

Другие зрители признались, что их покорила способность женщины радоваться обычным вещам. Одна пользовательница отметила, что особенно ценит "ее безграничную радость от простых вещей".

"Моя дочь каждый день просит меня показать ей видео с песенкой про хот-дог. Потом она хихикает, смотрит и подпевает", - поделился еще один подписчик.

Позднее Фрида снялась с целым ящиком диетической колы и в шутку заявила, что намерена пить ее, пока не "высохнет". К внезапной популярности женщина отнеслась невозмутимо, признавшись, что не вполне понимает, что значит "стать вирусной".

Смотрите видео, которое покорило соцсети по ссылке.

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Об источнике: Today.com Today.com - это крупный англоязычный интернет-ресурс, являющийся официальным сайтом популярного американского утреннего телешоу TODAY на телеканале NBC. Платформа публикует новости, видео, lifestyle-материалы, советы по здоровью, рецепты, развлечения и другой актуальный контент для широкой аудитории. Сайт имеет высокий уровень доверия и значительную посещаемость, и его часто оценивают как безопасный и легитимный источник информации.

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