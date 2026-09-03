Федоров уходит с поста главы Запорожской ОВА и переезжает в Киев — СМИ

Президент предложил главе Запорожской ОВА заняться восстановлением Украины.

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Иван Федоров, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Запорожская ОГА

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Зеленский предложил Ивану Федорову возглавить Агентство восстановления

Федоров назвал предложение "чрезвычайно сложным"

Федоров продолжит работать с Запорожской областью в качестве сопредседателя Совета обороны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Ивану Федорову возглавить Агентство восстановления. Об этом Федоров сообщил во время отчета за 1000 дней работы, передает Укринформ.

По словам Федорова, он провел содержательную беседу с Зеленским, в ходе которой обсуждался вопрос защиты и восстановления стратегических объектов. Чиновник назвал предложение возглавить Агентство "чрезвычайно сложным", поскольку оно предполагает ответственность за соответствующее направление по всей Украине.

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"Враг будет продолжать наносить удары по стратегическим объектам, поэтому их нужно максимально защищать и оперативно восстанавливать. Буду откровенен, я получил чрезвычайно сложное предложение - возглавить Агентство восстановления и взять на себя ответственность за защиту стратегически важных объектов по всей Украине", - сказал Федоров.

В то же время он подчеркнул, что переход на новую должность не будет означать прекращения работы с Запорожской областью. По его словам, он продолжит работать в качестве сопредседателя Совета обороны региона и планирует распространить опыт Запорожья на другие области.

Официального решения об освобождении Федорова от должности главы Запорожской ОВА и его назначении руководителем Агентства восстановления пока нет. По данным Суспильного, Федоров покидает свой пост и переезжает в столицу.

Новое руководство ОВА должно быть определено после принятия соответствующего решения Кабинетом министров и подписания указа президентом. Иван Федоров возглавляет Запорожскую ОВА с февраля 2024 года.

Нынешний руководитель Агентства восстановления Сергей Сухомлин подал заявление об увольнении по собственному желанию 29 июля 2026 года. Он возглавлял ведомство с сентября 2024 года.

Кадровые изменения в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский освободил от должности глав Киевской и Николаевской областных военных администраций и начальника Киевской городской военной администрации. Официально на сайте Офиса президента были опубликованы указы от 16 июля о соответствующих кадровых решениях и временном возложении обязанностей.

Ольга Стефанишина сообщила о сложении полномочий с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. В своем публичном заявлении она заявила, что уволена с должности посла по собственному решению в связи с личными обстоятельствами.

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Погрибного командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины. Юрий Погрібный был назначен вместо Владимира Карпенко. Юрию Погрибному 41 год, а Владимир Карпенко занимал эту должность с 29 февраля 2024 года.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года - мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

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