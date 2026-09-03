В Одессе - "прилет" по многоэтажке: пострадали 17 человек, трое из них - дети

Людям оказывается необходимая помощь.

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Последствия атаки на Одессу в ночь на 3 сентября / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

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РФ нанесла удар по Одессе

Поврежден жилой многоэтажный дом

Пострадали 17 человек в городе

В Одессе в ночь на четверг, 3 сентября, прогремели взрывы. В результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали люди. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Вражеская атака на Одессу. Повреждена многоэтажка", - написал он в 02:28.

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По словам главы ГВА, информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Позже Лысак сообщил о 8 пострадавших.

"Все соответствующие службы на месте. Людям оказывается необходимая помощь", – заявил он.

Утром в четверг Лысак сообщил, что в результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них - трое детей. Всем оказывается необходимая помощь.

Повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного жилого дома, а также автомобили.

"Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают коммунальные и все службы. Развернуты оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь и консультации", - отметил чиновник.

Россия нашла слабое место Одессы: мнение эксперта

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что без SAMP/T Одесса остается уязвимой к сверхзвуковым ракетам П-800.

По его словам, проблема украинской противовоздушной обороны в том, что она не может перехватывать ряд целей, перехват которых свойственен ЗРК Patriot и SAMP/T.

"Я неизменно уверен в необходимости размещения в Одессе именно SAMP/T. И причиной тому тот факт, что одной из превалирующих компонент атак по Одессе снова являются ракеты П-800 "Оникс", - отметил он.

Дальность поражения цели у SAMP/T может достигать 120 км, а высота до 20 км.

"Фактически, SAMP/T, по всем своим характеристикам ничуть не хуже ЗРК Patriot, но у неё есть одна важная особенность - перехват сверхзвуковых целей на сверхнизких высотах, коими являются П-800 "Оникс", - добавил Коваленко.

SAMP/T / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли удары по Одессе, есть раненые, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

В ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. По данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и еще пять пострадали, в том числе трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате массированной российской атаки на Украину погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения.

В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области.

В Одессе и области с вечера продолжались удары КАБами и дронами. Из-за атаки тысячи семей остались без электроснабжения. Также был поврежден пункт пропуска на границе с Румынией и экспортная инфраструктура.

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О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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