Стрельба с СБУ в Киеве: в ГУР впервые отреагировали и назвали свою версию

В ГУР заявили о похищении бойца и стрельбе со стороны СБУ.

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В ГУР заявили о похищении бойца и стрельбе со стороны СБУ / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Сотрудники СБУ якобы задержали "средь бела дня" боевого командира ГУР

В СБУ назвали другую причину стрельбы

"Тимур", руководитель "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки, в состав которого входит Русский добровольческий корпус, заявил о конфликте с сотрудниками СБУ. По его словам, силовики якобы похитили одного из боевых командиров ГУР, а впоследствии открыли огонь по представителям разведки.

Видео с заявлением подразделение предоставило "Радио Свобода" по запросу в среду, 2 сентября.

видео дня

По утверждению руководителя спецподразделения, боевого командира ГУР сотрудники СБУ задержали "средь бела дня" и некоторое время удерживали, не предъявив ему официальных обвинений. Позже стороны якобы договорились о проведении необходимых процессуальных действий в рамках закона.

Однако, как утверждает представитель ГУР, после этого другие сотрудники СБУ начали задерживать военнослужащих разведки и открыли по ним стрельбу. При этом, по его словам, бойцы ГУР не имели при себе оружия.

В СБУ назвали другую причину стрельбы

В Службе безопасности Украины представили иную версию произошедшего. Там заявили, что сотрудники правоохранительных органов проводили неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела о теракте, который, по данным следствия, был организован российскими спецслужбами.

Согласно версии СБУ, группа людей совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу. Нападавшие якобы пытались сорвать следственные действия, а также заблокировали проезд служебных автомобилей.

Для пресечения нападения на место прибыли сотрудники спецподразделения "Альфа". В СБУ утверждают, что оружие правоохранители применили в ответ на вооруженное сопротивление. В результате произошедшего, по данным ведомства, есть раненые среди тех, кто оказывал сопротивление.

Фото: скриншот

Смотрите видео заявления

Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Что известно о стрельбе в Киеве 2 сентября

Как ранее сообщал Главред, инцидент со стрельбой произошел в столичном районе Березняки в ночь на 2 сентября и продолжился утром. Обстоятельства случившегося стали публичными после заявления начальника штаба Русского добровольческого корпуса Александра Фортуны о якобы похищении в Киеве заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова.

Адвокат Каплунова утверждал, что сотрудники СБУ задержали его еще 23 августа. По словам защитника, стрельба произошла возле дома, где проживал Каплунов. Именно туда его якобы доставили для проведения обыска в квартире.

При этом адвокат сообщил, что на данный момент его подзащитный находится на свободе.

Ситуацию прокомментировал и руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Он призвал провести тщательное и объективное расследование произошедшего. По его словам, к выяснению обстоятельств уже подключились Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на инцидент. Он назвал произошедшее позорным и заявил о необходимости кадровых решений в отношении силовиков, которые принимали участие в стрельбе.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что внутри обеих спецслужб должны пройти отдельные расследования, которые помогут установить обстоятельства конфликта и определить ответственность участников.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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