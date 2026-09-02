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У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ - что произошло

Юрий Берендий
2 сентября 2026, 18:15
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Глава Минфина США связал эти атаки с энергетическим шоком в мире.
У Трампа
Удары Украины по РФ - Бессент заявил о мировом шоке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Бессент обвинил Украину в давлении на цены
  • США связали удары по РФ с топливным кризисом

Украинские удары по российским энергетическим объектам якобы усиливают давление на мировые цены на топливо, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

Американский чиновник связал ситуацию на глобальном энергетическом рынке с войной РФ против Украины и действиями Киева против российской нефтяной отрасли. По его словам, последствия этих атак ощущаются далеко за пределами Украины и России.

видео дня

"Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта в Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что оказывает давление на цены на топливо во всем мире", - заявил Бессент.

Отдельно глава американского Минфина высказался о ситуации вокруг Ирана и его связях с Россией. Он предположил, что Тегеран и в дальнейшем может получать определенные поставки из РФ, однако их масштабы могут сократиться из-за ограничений со стороны Вашингтона.

"На самом деле они не получают прямой финансовой поддержки от России", - заявил американский министр.

Бессент также обратил внимание на роль Китая в торговле иранской нефтью. По его словам, Пекин продолжает закупать сырье, однако доступные объемы постепенно сокращаются.

По оценке чиновника, сейчас в море остается около 30 млн баррелей иранской нефти, а запасы постепенно исчерпываются.

Говоря об американской стратегии в отношении Тегерана, Бессент заявил, что смена власти в Иране не является непосредственной целью Вашингтона. В то же время он не исключил такого сценария из-за возможных внутренних процессов в самой стране.

"Цель здесь не обязательно заключается в том, чтобы привести к падению режима. Это может произойти; возможно, народ восстанет. Некоторые иранские лидеры - закаленные военные ветераны. Но в целом люди предпочитают, чтобы их головы оставались на шее", - сказал он.

Какова цель ударов по РФ - комментарий эксперта

Украина будет усиливать удары по России, что может ускорить топливный, продовольственный и экономический кризис в стране-агрессоре. Последствия уже могут выходить за пределы нефтяной отрасли и сказаться на сборе урожая, экспорте зерна и внутренних ценах. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Украина нацелена сломить Россию, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - заявил Загородний.

Среди наиболее уязвимых направлений он называет российскую нефтепереработку. Повторное поражение одних и тех же предприятий, по его словам, все больше затрудняет их возвращение к работе, а полноценное восстановление потребует длительного времени.

"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет. И даже если сейчас Россия прекратит войну, вопрос с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - отметил эксперт.

Топливные трудности, по мнению Загороднего, не являются единственной проблемой для российской экономики. Одновременное давление на различные сферы может иметь последствия для стабильности самого государства.

"И это лишь один фактор. Поэтому Россия движется к катастрофе, которая угрожает её целостности", - подчеркнул Загородний.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал Exilenova+ заявил об атаке беспилотников на Кстовский НПЗ в Нижегородской области России. Удар вызвал масштабный пожар на территории предприятия. По данным аналитиков, проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об угрозе беспилотников в регионе и последствиях для движения транспорта в сторону Москвы. Мониторы отмечали, что на Ярославском НПЗ вспыхнул пожар в результате ударов дронов, из-за чего были перекрыты основные трассы. По опубликованным данным, мощность Ярославского НПЗ составляет около 15 млн тонн в год, а инцидент произошел 28 августа.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о ночном налете дронов, в результате которого в Ленинградской области в городе Киришах пострадал нефтеперерабатывающий завод. НПЗ в Киришах - один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов страны. Мощность завода оценивается примерно в 20 млн тонн в год, и, как указано в сообщении, были повреждены отдельные критически важные установки.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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