В Киеве БПЛА атаковали медицинское и учебное заведение: есть пострадавшие

Главное:
- Россия атаковала Киев реактивными БПЛА
- Частично разрушен жилой дом, повреждены медицинское учреждение и учебное заведение
- Известно о семерых пострадавших, двое госпитализированы
Утром 2 сентября россияне атаковали Киев реактивными БПЛА. В Шевченковском районе столицы в результате попадания загорелся шестиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, экстренные службы направляются на место происшествия. Ранее Кличко сообщал о работе сил ПВО на правом берегу Киева.
По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском - произошло возгорание на территории учебного заведения.
"Россияне атаковали учебное заведение Киева. Путин продолжает осуществлять государственный терроризм", - заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
Впоследствии Кличко добавил, что в Шевченковском районе Киева, где российский БПЛА попал в шестиэтажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания. Также неподалеку возник пожар в трехэтажном здании.
"На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается медицинская помощь", - сообщили в КГВА.
Пожарно-спасательные службы работают на месте происшествия.
"Четверо пострадавших в столице в результате атаки врага. Двоих раненых медики госпитализировали, остальным оказывают помощь амбулаторно", - уточнил мэр города в 11:29.
Обновлено 11:52: До пяти увеличилось количество пострадавших. В больницах города находятся трое раненых. Поврежденное в результате атаки помещение одного из медучреждений - выбило часть окон. Пострадавших среди пациентов и персонала предварительно нет.
Обновлено 12:21: Уже семь пострадавших в столице. Пять раненых медики госпитализировали.
Чем опасны новые атаки РФ - объяснение эксперта
Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов в эфире Radio NV предупредил, что Россия может пытаться атаковать крупные торговые центры в Украине, а после объявления воздушной тревоги на эвакуацию может оставаться всего несколько минут. По его словам, из-за применения баллистики и реактивных дронов время на реагирование существенно сократилось.
"Если вы находитесь где-то в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая, чтобы покинуть торговую сеть", - сказал Бескрестнов.
Он отметил, что крупный торговый центр может быть для РФ более приоритетной целью, чем небольшой магазин. В частности, советник упомянул "Эпицентр", который сочетает в себе функции магазина и склада.
Атака РФ на Украину - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ГСЧС Украины сообщила 1 сентября о пожаре в Вишневом после удара дрона. ГСЧС отметила, что дрон разрушил два таунхауса.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил об ударах по Одессе и повреждениях жилых домов. По предварительным данным, пострадали три человека, среди них один ребенок.
Глава Киевской ОГА сообщил, что в результате утренней атаки 2 сентября двое жителей Киевской области получили ранения, спасатели ликвидируют пожары на складах. В Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение в бедро, в Броварском - женщина с ранениями руки и плеча.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории, кикбоксёр. Обладатель званий "Почётный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
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