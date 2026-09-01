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Киев готовится к отключениям света зимой: 200 тысяч жителей могут переселить

Виталий Кирсанов
1 сентября 2026, 21:12
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В первую очередь речь идет о тех, кому особенно сложно самостоятельно справляться с последствиями длительного блэкаута.
Зимой более 200 тысяч киевлян могут переселить в случае блэкаута
Зимой более 200 тысяч киевлян могут переселить в случае блэкаута / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Кого могут переселить
  • Где смогут разместить людей
  • Как будут перевозить киевлян

В Киеве готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии и отопления в зимний период. На случай чрезвычайной ситуации городские власти формируют списки жителей, которым может понадобиться временное переселение, сообщает "Суспільне Київ".

По данным издания, в такие списки включены более 200 тысяч жителей столицы. Однако пока согласие на возможное временное перемещение дали около двух тысяч человек.

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В первую очередь речь идет о тех, кому особенно сложно самостоятельно справляться с последствиями длительного блэкаута. Это маломобильные граждане, люди с инвалидностью, а также семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Одной из потенциальных участниц программы является 82-летняя киевлянка Людмила Демченко. Женщина живет одна, родственников в столице у нее нет, а состояние здоровья значительно ограничивает ее способность самостоятельно передвигаться.

"Одинокой очень тяжело, уже не знаешь, на что рассчитывать. Такое, как было прошлой зимой, - очень тяжело", - рассказала она.

Кого могут переселить

В Киевской городской государственной администрации объясняют, что принудительного переселения не предполагается. Человек должен дать согласие на переезд в случае, если из-за длительного отсутствия электричества и отопления его жилье перестанет быть безопасным либо он не сможет самостоятельно обеспечить себе необходимые условия для жизни.

Заместитель мэра Киева Марина Хонда рассказала, что после предыдущего отопительного сезона город пересмотрел систему работы с наиболее уязвимыми жителями.

По ее словам, за каждым домом должны быть закреплены социальные работники, которые смогут оперативно связаться с нуждающимися людьми и при необходимости организовать помощь. Такой подход, как подчеркнула Хонда, позволит не ждать возникновения кризисной ситуации и не полагаться исключительно на объявления.

Где смогут разместить людей

Городские власти уже подбирают учреждения, которые при необходимости смогут принять жителей из сформированных списков. Среди рассматриваемых вариантов - санатории, пансионаты, медицинские учреждения и гостиницы.

В одном из подготовленных центров уже оборудовали 60 мест. Там предусмотрены отдельные комнаты для мужчин и женщин, а также помещения, где смогут разместиться семьи.

Для временно переселенных жителей планируют обеспечить базовые условия проживания: постельное белье, средства личной гигиены и трехразовое питание.

По информации КГГА, в столице проживает более 16 тысяч детей с инвалидностью, свыше 160 тысяч взрослых с инвалидностью и около 26 тысяч одиноких жителей. Именно эти категории могут оказаться наиболее уязвимыми в случае продолжительных перебоев с электроснабжением и отоплением.

Как будут перевозить киевлян

Для транспортировки людей в подготовленные учреждения планируется задействовать специальный транспорт. При необходимости к организации помощи могут подключить районные подразделения Красного Креста.

При этом окончательный список учреждений, в которых смогут разместить всех жителей из подготовленных перечней, Киевская городская администрация пока не публиковала.

Как российские удары влияют на бизнес в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам экономиста Андрея Новака, российские удары по складской инфраструктуре вынуждают украинский бизнес не только восстанавливать разрушенное, но и закрывать даже неповрежденные объекты из-за угрозы новых атак.

Показательна ситуация с сетью "Эпицентр". После серии российских атак компания начала закрывать торговые центры и вывозить товары из магазинов в районах с высоким риском повторных ударов.

Отопительный сезон 2026-2027 - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

Ранее сообщалось, что сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы со светом и отоплением, весьма вероятен. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.

Накануне стало известно, что планы по обеспечению энергетической устойчивости столицы и регионов физически невозможно полностью реализовать до 1 сентября, поскольку на отдельные объекты требуется от 9 до 24 месяцев работ.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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