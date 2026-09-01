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Стильная осень 2026 в обычных джинсах: 5 модных сочетаний от стилиста

Кристина Трохимчук
1 сентября 2026, 15:48
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Натали Парваз показала, как по-новому стилизовать джинсы осенью 2026 года.
Осенний гардероб 2026 - джинсы
Осенний гардероб 2026 - джинсы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, goldenclosets_

Вы узнаете:

  • Какие стильные образы с джинсами создать осенью 2026
  • С чем носить джинсы, чтобы получить актуальный образ
  • Как сочетать джинсы с тренчем, кардиганом и фактурным свитером

Джинсы остаются универсальной основой осеннего гардероба, ведь их легко адаптировать под разные стили и ситуации. Главред расскажет о пяти простых сочетаниях, которые помогут разнообразить повседневные образы осенью 2026 года.

Джинсы плюс джинсовая рубашка

Сочетание джинсов с джинсовой рубашкой - один из самых простых способов создать актуальный образ, считает стилистка Натали Парваз. Джинсовая ткань в таком комплекте служит единой стилистической основой, а образ не требует большого количества дополнительных деталей.

видео дня

"Джинсы плюс рубашка из денима. Один из самых простых способов создать актуальный образ", - рассказала стилистка.

Такой комплект можно дополнить актуальной обувью и сумкой, сохранив его достаточно лаконичным.

Джинсовый комплект на осень 2026 года
Комплект из денима на осень 2026 / скриншот из видео

Джинсы и жакет

Жакет помогает изменить настроение привычного образа с джинсами. Он придаёт структурированность и делает повседневный комплект более деловым.

"Джинсы плюс жакет. Сочетание джинсов и жакета всегда выглядит дорого и сдержанно", - отметила Натали Парваз.

Этот вариант подойдет для ситуаций, когда хочется сохранить комфорт джинсов, но в то же время сделать образ более элегантным.

Джинсы с жакетом
Джинсы с жакетом / скриншот из видео

Джинсы с кардиганом

Кардиган станет удачным выбором для прохладных осенних дней. В сочетании с джинсами он создает непринужденный образ, который можно легко адаптировать с помощью обуви.

"Джинсы плюс кардиган. Создают непринужденный образ, который легко дополнить лоферами или сапогами", - посоветовала стилистка.

В зависимости от выбранной обуви и аксессуаров такой комплект может иметь как повседневный, так и более нарядный вид.

Джинсы с кардиганом
Джинсы с кардиганом / скриншот из видео

Джинсы и тренч

Тренч помогает сделать образ с джинсами более элегантным. Именно сочетание контрастных по настроению вещей позволяет получить непринужденный, но продуманный комплект.

"Джинсы плюс тренч. Джинсы делают образ более кэжуальным, а тренч придает ему элегантности и той самой дорогой небрежности", - пояснила Натали Парваз.

Этот вариант особенно хорошо подходит для переменчивой осенней погоды, когда тренч выполняет роль легкого верхнего слоя.

Джинсы и тренч
Джинсы и тренч / скриншот из видео

Джинсы со свитером

Свитер - ещё один базовый вариант для осеннего гардероба. Чтобы комплект с джинсами не выглядел слишком просто, стилистка советует делать ставку на фактуру и дополнять образ деталями.

"Джинсы плюс свитер. Выбирайте свитер с красивой фактурой, добавляйте ремень, актуальную обувь и сумку. И базовый комплект сразу будет выглядеть гораздо интереснее", - рассказала стилистка.

Ремень может стать дополнительным акцентом и помочь сформировать более выразительный силуэт. Актуальная обувь и сумка завершат образ и сделают его целостным.

Джинсы со свитером
Джинсы со свитером / скриншот из видео

Джинсы на осень 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Натали Парваз

Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.

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