Стильная осень 2026 в обычных джинсах: 5 модных сочетаний от стилиста

Вы узнаете:
- Какие стильные образы с джинсами создать осенью 2026
- С чем носить джинсы, чтобы получить актуальный образ
- Как сочетать джинсы с тренчем, кардиганом и фактурным свитером
Джинсы остаются универсальной основой осеннего гардероба, ведь их легко адаптировать под разные стили и ситуации. Главред расскажет о пяти простых сочетаниях, которые помогут разнообразить повседневные образы осенью 2026 года.
Джинсы плюс джинсовая рубашка
Сочетание джинсов с джинсовой рубашкой - один из самых простых способов создать актуальный образ, считает стилистка Натали Парваз. Джинсовая ткань в таком комплекте служит единой стилистической основой, а образ не требует большого количества дополнительных деталей.
"Джинсы плюс рубашка из денима. Один из самых простых способов создать актуальный образ", - рассказала стилистка.
Такой комплект можно дополнить актуальной обувью и сумкой, сохранив его достаточно лаконичным.
Джинсы и жакет
Жакет помогает изменить настроение привычного образа с джинсами. Он придаёт структурированность и делает повседневный комплект более деловым.
"Джинсы плюс жакет. Сочетание джинсов и жакета всегда выглядит дорого и сдержанно", - отметила Натали Парваз.
Этот вариант подойдет для ситуаций, когда хочется сохранить комфорт джинсов, но в то же время сделать образ более элегантным.
Джинсы с кардиганом
Кардиган станет удачным выбором для прохладных осенних дней. В сочетании с джинсами он создает непринужденный образ, который можно легко адаптировать с помощью обуви.
"Джинсы плюс кардиган. Создают непринужденный образ, который легко дополнить лоферами или сапогами", - посоветовала стилистка.
В зависимости от выбранной обуви и аксессуаров такой комплект может иметь как повседневный, так и более нарядный вид.
Джинсы и тренч
Тренч помогает сделать образ с джинсами более элегантным. Именно сочетание контрастных по настроению вещей позволяет получить непринужденный, но продуманный комплект.
"Джинсы плюс тренч. Джинсы делают образ более кэжуальным, а тренч придает ему элегантности и той самой дорогой небрежности", - пояснила Натали Парваз.
Этот вариант особенно хорошо подходит для переменчивой осенней погоды, когда тренч выполняет роль легкого верхнего слоя.
Джинсы со свитером
Свитер - ещё один базовый вариант для осеннего гардероба. Чтобы комплект с джинсами не выглядел слишком просто, стилистка советует делать ставку на фактуру и дополнять образ деталями.
"Джинсы плюс свитер. Выбирайте свитер с красивой фактурой, добавляйте ремень, актуальную обувь и сумку. И базовый комплект сразу будет выглядеть гораздо интереснее", - рассказала стилистка.
Ремень может стать дополнительным акцентом и помочь сформировать более выразительный силуэт. Актуальная обувь и сумка завершат образ и сделают его целостным.
Джинсы на осень 2026 - советы стилиста:
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Об авторе: Натали Парваз
Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.
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