1 сентября под сиренами: как Украина запускает учебный год в условиях обстрелов

Главное правило военного положения: нет безопасного хранилища – нет очного обучения. Как школы, родители и вузы адаптируются к ситуации.

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Школы Украины превращаются в укрытия: как будут учить детей в 2026-27 годах / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

1 сентября стартовал учебный год для более 25 тыс. заведений

Как родители и школы Украины готовятся к тревогам

Формат обучения зависит от укрытий и ситуации в регионе

Почему вузам рекомендовали учиться по субботам

Российские оккупационные войска продолжают массированные удары по украинским городам, и именно в таких условиях 1 сентября 2026 года в Украине стартовал новый учебный год. Более 25 тысяч детсадов, школ, колледжей и вузов вынуждены совмещать образовательный процесс с постоянной угрозой вражеских ударов, а формат обучения - очный, дистанционный или смешанный - теперь напрямую зависит от наличия укрытия и ситуации безопасности в конкретном регионе.

Главред выяснил, как школы, родители и чиновники по всей Украине готовятся к новому учебному году в условиях постоянных обстрелов.

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Как родители Киева реагируют на начало учебного года в условиях тревог

Украинские родители с тревогой подошли к началу учебного года. В соцсетях украинцы, и в частности киевляне, массово делятся своими опасениями из-за неопределенности с форматом обучения и растущей угрозы баллистических ударов.

Многие родители жалуются, что даже накануне праздника школы не давали четкого ответа, будут ли занятия очными или полностью перейдут в онлайн. Часть семей всерьез обсуждает временный отъезд из столицы из-за угрозы "реактивного террора", а в одном из постов упоминается школа, которая закрылась перед стартом года - более половины родителей решили вывезти детей из Киева, и заведению пришлось искать частные альтернативы для оставшихся учеников.

Часть киевских лицеев уже объявила о переходе на дистанционку минимум на первые 7–10 дней, при этом Zoom-уроки автоматически прерываются во время тревоги и возобновляются через 10 минут после отбоя.

"Более половины родителей решили вывезти детей из Киева", - говорится в одной из публикаций, посвященных закрытию учебного заведения перед началом года.

Сколько учебных заведений откроется в Украине 1 сентября 2026 года

Пока родители делятся личным опытом, государство оперирует конкретными цифрами. Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 847 от 1 июля 2026 года, обучение в заведениях среднего образования в 2026/2027 учебном году началось 1 сентября 2026-го и продлится до 30 июня 2027 года.

При этом фактическую дату завершения учебных занятий, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул будут принимать сами учебные заведения. Их будет определять педагогический совет с учетом ситуации и потребностей участников образовательного процесса. Поэтому даты завершения обучения и каникул могут отличаться в разных школах.

В начале августа в Министерстве образования науки Украины (МОН) сообщали, что в начале учебного года будут работать 25242 учебных заведения:

детсады: 9301 очно, 1210 дистанционно и 1111 - в смешанном формате;

школы: 8424 очно, 1306 дистанционно и 2211 – в смешанном формате.

В первые классы в этом году пойдут 243,3 тысячи детей.

Отдельная статистика МОН касается защитной инфраструктуры: укрытие уже обустроено в 11 375 школах, что позволяет охватить около 80% детей, а в учреждениях дошкольного образования доступ к укрытиям имеют 82% воспитанников. Параллельно продолжается строительство и ремонт еще 113 школьных укрытий, а также 18 подземных детсадов за счет государственной субвенции.

Как будет организовано обучение в зависимости от региона безопасности

Раз укрытия распределены по стране неравномерно, логично, что и формат занятий в разных областях существенно отличается. Подход к организации учебного процесса напрямую зависит от ситуации в конкретном регионе: очное обучение остается приоритетом, но в прифронтовых и приграничных областях - Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской и Николаевской - образование может проходить исключительно дистанционно.

В более безопасных западных и центральных областях школы будут работать в обычном или смешанном режиме с возможностью оперативного перехода в онлайн при угрозе.

Главное требование ко всем без исключения заведениям - наличие укрытия, способного вместить всех присутствующих учеников и сотрудников, говорится в рекомендации МОН.

Праздничные линейки 1 сентября министерство рекомендует проводить только при минимальном уровне риска по специальному дашборду, заменяя массовые сборы тематическими уроками в кабинетах или мероприятиями в укрытиях.

Сколько школ и садов будут работать в Запорожской области

Наглядным примером того, как выглядит "дистанционный" регион на практике, служит Запорожская область - один из самых обстреливаемых регионов страны. В Запорожской областной военной администрации сообщили, что в новом учебном году образовательные услуги будут предоставлять 438 учебных заведений.

Для дошкольного образования 121 заведение будет работать в смешанном формате. Среди школ 137 заведений перейдут на дистанционное обучение, а 154 выберут смешанный режим - очные занятия чередуются с онлайн-уроками в зависимости от ситуации и вместимости укрытия. В области также ожидают около 4,5 тысячи первоклассников, а 17 заведений профессионального образования и шесть вузов будут работать в смешанном формате, еще три учебных заведения высшего образования - дистанционно.

Кроме того, в Запорожье и области активно строят и открывают подземные школы. По состоянию на начало 2026 года в регионе работало уже около 19 таких безопасных образовательных пространств, позволяющих организовать очное обучение. По данным ЗОВА, в августе "подземные" школы готовились к открытию в Шевченковском и Александровском районах Запорожья.

В Запорожье открывают подземные школы / Коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Каким будет формат обучения: заявиление министра образования

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко подчеркнул, что решения о формате обучения принимаются с учетом ситуации на местах и наличия безопасного пространства в каждом конкретном заведении.

"Наш ориентир неизменен: максимально возвращать детей к очной учебе там, где это позволяет ситуация безопасности. И в то же время не допустить решений, которые будут создавать дополнительные риски для детей и педагогов. Именно поэтому формат работы каждого заведения зависит прежде всего от ситуации на месте и наличия безопасного пространства", - написал он в Facebook.

По словам министра, там, где очное обучение пока невозможно, будут использовать смешанный или дистанционный форматы, а вернуться к занятиям в классах дети смогут только после создания надлежащих условий безопасности.

Андрей Бутенко / Фото: facebook.com/andrii.butenko.official

Бутенко подчеркнул, что сегодня более 82% воспитанников садов и учащихся школ имеют доступ к укрытиям разного типа. Это более 9 тысяч заведений дошкольного образования и более 11 тысяч заведений общего среднего образования.

Он также сообщил, что правительство в этом году предусмотрело на создание безопасной образовательной среды 6 млрд гривен, из которых 1 млрд впервые направили на строительство подземных детских садов - первое такое заведение уже работает в Харьковской области.

Отдельно министр отметил, что собственных укрытий не имеют 23 детских сада и 20 школ в Киеве - для организации учебного процесса в них используют арендованные безопасные пространства.

В прифронтовых регионах уже функционируют около 100 противорадиационных укрытий, где можно проводить полноценные занятия, и еще 131 такое сооружение строится за счет государственного бюджета.

"В части общин дети будут учиться дистанционно, в других - совмещать дистанционный и очный форматы, в частности используя противорадиационные укрытия. Окончательные решения будут приниматься на местах в соответствии с реальной ситуацией в безопасности", - добавил Бутенко.

Главный приоритет - безопасность детей / Фото: УНИАН

Как Киев планирует комбинировать очное и дистанционное обучение

Позицию министерства детализировали на уровне столичной администрации, где готовили конкретные сценарии для конкретных школ. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что первую неделю учебного года киевские школы планируют начать в очно-дистанционном формате. При этом они должны быть готовы оперативно менять его в зависимости от обстановки.

По его словам, только 28 августа воздушные тревоги в столице продолжались 158 минут подряд - это почти четыре урока из шести по обычному расписанию, что делает прежний подход к организации занятий фактически невозможным.

"Последние дни показывают, что воздушные тревоги могут продолжаться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня. Поэтому мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытие, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс нужно будет организовать иначе", - отметил Валентин Мондриевский.

Чиновник добавил, что город рассматривает разные варианты - от занятий в укрытиях для младших школьников до полностью дистанционного обучения и работы во вторую смену.

"Вместе с руководителями учебных заведений планируем несколько сценариев, чтобы каждое заведение могло действовать в соответствии с конкретной ситуацией и собственными ресурсами. Решения могут быть временными и изменяться в зависимости от дроново-ракетной угрозы, впрочем, прежде всего - в интересах безопасности детей и работников", - добавил он.

Директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян уточнила, что конкретную модель обучения каждая школа выберет самостоятельно, исходя из своих возможностей и особенностей укрытия - родителям при этом дадут право выбирать подходящий именно их ситуации вариант.

"Одна из моделей, которую сейчас рассматриваем, - организация в укрытии очного обучения для учащихся начальной школы и отдельного пространства, где часть детей средних и старших классов, в случае необходимости, смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн. Впрочем, это лишь один из возможных форматов", - пояснила Елена Фиданян.

Она также попросила родителей заранее обсудить с детьми алгоритм действий на случай тревоги - где укрываться и что делать, если опасность застанет их по дороге в школу.

"Мы просим родителей накануне 1 сентября вместе с детьми проговорить простые, впрочем, важные вещи. В нынешних условиях это та же часть подготовки к учебному году, как собрать портфель или подготовить школьную форму", - подчеркнула Фиданян.

Кто получит бесплатное горячее питание в школах Украины

Помимо вопросов безопасности, с 1 сентября в школах меняется и подход к организации питания. Все учащиеся 1–11 (12) классов коммунальных школ Украины с начала учебного года получили право на бесплатное горячее питание, на которое государство предусмотрело около 7,4 млрд гривен субвенции на сентябрь–ноябрь 2026 года.

Бесплатная порция гарантируется ребенку только в те дни, когда он физически присутствует на уроках в школе - если класс учится дистанционно, ни еда, ни денежная компенсация за нее не выдаются.

Отдельного заявления от родителей для получения одноразового питания подавать не нужно, а вот второй прием пищи в группе продленного дня оплачивается либо родителями, либо из местного бюджета по решению общины. Стоимость порции зафиксирована на уровне 50 гривен для 1–4 классов и 60 гривен для 5–11(12) классов, а в восьми прифронтовых областях с программой Всемирной продовольственной программы ООН начальную школу софинансируют 35 гривен из госбюджета и 15 гривен от ООН, пишет Судебно-юридическая газета.

Отдельно предусмотрен сценарий на случай блэкаутов и длительных тревог: если отключение света или воздушная тревога затягивается более чем на четыре часа от предыдущего приема пищи и полноценный горячий обед организовать невозможно, его разрешается заменить готовыми к употреблению продуктами, охлажденными блюдами и напитками. Для укрытий может создаваться отдельный запас воды и еды из расчета минимум на 48 часов непрерывного пребывания детей и персонала в защитном сооружении.

Почему университетам рекомендовали проводить занятия по субботам

Изменения коснулись не только школьного, но и высшего образования - здесь министерство пошло по пути уплотнения расписания вместо сокращения программы. Украинским университетам рекомендовали проводить занятия по субботам осенью 2026 года и весной 2027-го, а при необходимости - продлить учебный процесс и на летний период, за исключением выпускных курсов, говорится в письме МОН руководителям заведений высшего образования.

В министерстве объясняют такое решение необходимостью компенсировать возможные перебои с электроэнергией, из-за которых студенты рискуют терять учебное время. Если проводить занятия очно из-за отключений света будет сложно, часть обучения предлагается перевести в онлайн-формат, оставляя очными только те дисциплины, которые невозможно качественно провести дистанционно. Вузам также советуют переводить больше материалов в цифровой формат - предоставлять студентам доступ к записанным лекциям и лабораторным работам, которые можно выполнять самостоятельно.

При серьезных проблемах с энергоснабжением министерство рекомендует концентрировать обучение и проживание студентов в наиболее защищенных и энергоэффективных корпусах, а укрытия - дооборудовать вентиляцией, освещением, отоплением и связью. Отдельная рекомендация касается инфраструктуры энергоснабжения: вузам предлагают постепенно переходить от отдельных генераторов к более надежным системам - солнечным электростанциям, накопителям энергии и системам бесперебойного питания.

Учеба под обстрелами: эксперт назвал главный долгосрочный риск для Украины

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский сказал Главреду, что регулярные воздушные тревоги, срывающие уроки в школах, бьют не только по образованию, но и по экономике. Постоянная угроза сокращает рабочее время родителей - в первую очередь матерей школьников.

В долгосрочной перспективе экономист не исключает, что постоянные перебои в работе и тревога за качество образования детей могут стать дополнительным аргументом для переезда части семей в более безопасные области Украины. Речь идет о ситуациях, когда родители физически не могут полноценно работать из-за регулярных срывов графика, а качество обучения детей будет вызывать все больше опасений.

Похожую логику Вышлинский применяет и к бизнесу. Если уровень риска между регионами существенно отличается, новые инвестиции и расширение компаний будут постепенно смещаться туда, где работать безопаснее.

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О персоне: Глеб Вышлинский Глеб Вышлинский - экономист, исполнительный директор Центра экономической стратегии, который возглавляет с момента его создания в мае 2015 года. Имеет более 25 лет опыта в сфере экономического анализа и исследований. В 2003–2015 годах работал в GfK Ukraine, с 2010 года занимал должность заместителя директора компании. Ранее был главным экономистом, директором по публикациям и заместителем директора Международного центра перспективных исследований. Карьеру начинал как экономический журналист и редактор. В 2021–2026 годах возглавлял правление "Общественного телевидения". Также входит в Совет развития "Мистецького арсенала", Наблюдательный совет Фундации DEJURE и правление StateWatch.

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