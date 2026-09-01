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Привлечение войск КНДР может спровоцировать протесты в РФ, но есть нюанс – эксперт

Анна Косик
1 сентября 2026, 11:20
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Все больше россиян недовольны политикой Кремля. Эксперт объяснил, могут ли начаться массовые беспорядки внутри страны.
Привлечение войск КНДР может спровоцировать протесты в РФ, но есть нюанс – эксперт
Силовики РФ готовы подавлять любые демонстрации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Что сказал Жданов:

  • В Кремле хотят сделать Воронеж хабом для войск КНДР
  • Из-за присутствия военных КНДР среди россиян может возрасти недовольство
  • Силовики РФ будут подавлять массовые бунты

В Кремле планируют превратить Воронеж в хаб для войск КНДР, что может спровоцировать проявления ксенофобии со стороны местного населения. Об этом в интервью Главреду сообщил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

Он отметил, что практика завоза иностранной рабочей силы жителям страны-агрессора России знакома еще с предыдущих десятилетий, а реакция властей на возможное недовольство местных жителей будет типичной для российской системы.

видео дня
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Гражданам РФ не привыкать: кого только в Россию не завозили - и китайцев, и индийцев, и других. Если вдруг кто-то осмелится возмутиться, то этим займутся Росгвардия и полиция, которые будут защищать северокорейских военных и рабочих, а не россиян", - отметил эксперт.

По словам Жданова, любое демонстративное возмущение в России будет подавлено быстро и без огласки, а масштаб возможных эксцессов останется сугубо локальным.

"К тому же Россия - это бесстрашная страна, где "бусификацию" пока проводят точечно в отдельных городах или небольших регионах. А если кто-то начнет возмущаться, в России быстро успокоят недовольных – и россияне разбегутся по норам, где будут сидеть, не высовывая носа. Если северокорейцы поймают и съедят чью-то собаку в Воронеже, это может спровоцировать какие-то беспорядки, но лишь местного значения", - добавил эксперт.

О том, что россияне не способны к массовым протестам, свидетельствует, в частности, и их поведение, несмотря на серьёзные проблемы с топливом в результате украинских атак. "Обратите внимание: мы сожгли уже практически все крупные склады Wildberries, провели атаки по всем НПЗ и не даем возможности их восстановить, россияне часами стоят в очередях за бензином и круглосуточно ждут QR-код на 20 литров, как манну небесную, и что? Несмотря на всё это, в головах россиян до сих пор не сложилась причинно-следственная связь", - убеждён Жданов.

Поэтому любое недовольство и в дальнейшем будет оставаться в частной плоскости, а не перерастать в публичное сопротивление.

При каком условии могут начаться протесты в РФ

Главред писал, что, по словам политолога, эксперта по вопросам Центральной и Восточной Европы Ивана Преображенского, самая активная часть взрослого российского общества либо сидит за решеткой, либо уехала из России, либо настолько подавлена, что боится публично выйти на улицу.

Но при этом есть очередное российское "непокоренное" поколение, выросшее во времена Путина, никогда не видевшее никакой альтернативы и у которого сейчас есть ощущение, что у него украли жизнь и будущее. Поэтому в РФ существует риск возникновения эффекта снежного кома и эффекта социальной вспышки, когда одно событие внезапно может привести к тому, что общество проснется, и это вынуждает российские власти принимать меры подавления.

Беспорядки в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что для масштабного протеста нужна хоть какая-то инфраструктура. В России все эти условия уничтожены режимом, поскольку нет организаций, которые могли бы предоставить инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с бензином в РФ нарастает недовольство населения. Для России это очень опасно, поскольку серьезные бунты в регионах сейчас фактически нечем подавлять.

Накануне стало известно, что пока не начнётся серьёзный бунт населения РФ, политическое руководство будет выкручивать руки россиянам и забирать всё для фронта.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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