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Ночной удар дронов и ракет унес 4 жизни в Киеве и области: последствия атаки

Анна Ярославская
1 сентября 2026, 06:46
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Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги.
Спасатели ГСЧС
Атака на Киев и область 1 сентября - есть погибшие и раненые в столице / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Ночная атака на Киев и область унесла жизни четырех человек
  • В Борисполе поврежден 5-этажный дом, эвакуированы 48 жителей
  • В Киеве и Борисполе разрушен жилые и нежилые объекты

В ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Местные власти рассказали о последствиях.

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Атака на Киевщину

Как рассказал глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, оккупанты снова целенаправленно били по гражданским объектам и жилым домам.

В Борисполе в результате атаки поврежден 5-этажный жилой дом. На парковке рядом загорелись автомобили. Пожар ликвидирован. Из дома эвакуировали 48 человек.

Известно о 8 пострадавших, среди них - ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в Борисполе повреждено предприятие. Погиб человек. Еще один - травмирован.

На местах работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые службы. Информация уточняется.

Берегите себя. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время атаки обязательно находитесь в укрытиях.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Киев

По состоянию на 04:28 известно о трех погибших и пяти пострадавших в результате вражеской атаки на Киев, сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Днепровском районе возникло возгорание на территории нежилого сектора.

Сначала сообщалось, что на другой локации в Днепровском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. Позже эта информация не подтвердилась.

РФ массированно бьет по Киеву с новой тактикой - NYT

Российские беспилотники теперь атакуют Киев не только в темное время суток. Город сталкивается с продолжительными сериями запусков, между которыми остаются лишь короткие паузы. Особенно серьезную опасность представляют реактивные дроны, обладающие высокой скоростью: при их появлении у жителей может практически не оставаться времени, чтобы добраться до укрытия, пишет The New York Times.

Для столицы это стало очередным, значительно более тяжелым этапом войны.

Одновременно Украина сталкивается с повышенным риском ракетных атак. Одной из наиболее острых потребностей остаются дополнительные системы и ракеты-перехватчики Patriot, которые имеют важное значение для защиты от баллистических ракет.

Постоянные тревоги уже заметно изменили привычный ритм жизни столицы. Магазины и торговые центры вынуждены неоднократно приостанавливать работу в течение дня, родители не уверены, безопасно ли отправлять детей на занятия, а некоторые семьи начинают рассматривать переезд в более спокойные регионы страны.

Одна из целей такой тактики - создать атмосферу постоянного напряжения, нарушить привычную жизнь города и вынудить людей покидать столицу.

Дополнительные опасения связаны и с предстоящей зимой. Пожилые жители столицы беспокоятся, что дальнейшие удары по складам с продуктами могут привести к перебоям с поставками, а магазины не всегда смогут своевременно пополнять запасы.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, Вооруженные Силы страны-агрессора России получили указание начать подготовку к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В конце августа несколько стран Западной Европы обновили рекомендации для своих граждан относительно поездок в Украину. Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия призывают воздержаться от поездок из-за угрозы российских атак. Об этом свидетельствуют сообщения на сайтах МИД.

Посольство США усилило ограничения для дипломатов и призывает американцев не ездить в Украину. Госдепартамент оставил для Украины максимальный, 4-й уровень опасности.

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О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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