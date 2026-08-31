Слово "розбещений" употребляют неверно: как на украинском назвать такого человека

Путаница с одной буквой может превратить обычное описание воспитания в оскорбление.

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Как правильно употреблять "развращённый" и "избалованный" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, magnific.com

Вы узнаете:

Чем отличаются слова "развращенный" и "избалованный"

Когда правильно говорить "избалованный ребенок"

Кого называют "избалованным человеком"

Вукраинском языке немало похожих по звучанию слов, значение которых существенно отличается. Одно из таких распространенных словосочетаний - "развращенный" и "избалованный".

Главред выяснил, в чём разница между этими словами и когда каждое из них следует использовать.

видео дня

Что означает слово "розпещений"

Ведущий и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко отметил, что слово "разбалованный" происходит от глагола "баловать". Оно описывает человека или животное, которое получает чрезмерное внимание, заботу и снисходительное отношение.

Например, избалованным можно назвать ребенка, которому родители постоянно покупают подарки и позволяют почти все прихоти. Точно так же можно сказать "избалованный кот" о домашнем питомце, которому разрешают спать на кровати, кормят дорогим кормом и всячески балуют.

Видео Виктора Дяченко / Фото: скриншот

Видео с объяснением того, в чем разница между словами "избалованный" и "избалованный", можно посмотреть по ссылке.

Кого называют "разбалованным"

В свою очередь, слово "развращенный" имеет негативное значение. Так говорят о человеке, который морально испорчен, не соблюдает этические нормы или не обладает должной дисциплиной.

Например, развращенным может быть поведение человека, который пренебрегает правилами и моральными принципами. Поэтому эти слова не стоит путать.

Если ребенка постоянно балуют подарками и исполняют его желания, он избалован. А человека, который нарушает моральные нормы и правила поведения, называют развращенным.

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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