Слово "розбещений" употребляют неверно: как на украинском назвать такого человека

Вы узнаете:
- Чем отличаются слова "развращенный" и "избалованный"
- Когда правильно говорить "избалованный ребенок"
- Кого называют "избалованным человеком"
Вукраинском языке немало похожих по звучанию слов, значение которых существенно отличается. Одно из таких распространенных словосочетаний - "развращенный" и "избалованный".
Главред выяснил, в чём разница между этими словами и когда каждое из них следует использовать.
Что означает слово "розпещений"
Ведущий и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко отметил, что слово "разбалованный" происходит от глагола "баловать". Оно описывает человека или животное, которое получает чрезмерное внимание, заботу и снисходительное отношение.
Например, избалованным можно назвать ребенка, которому родители постоянно покупают подарки и позволяют почти все прихоти. Точно так же можно сказать "избалованный кот" о домашнем питомце, которому разрешают спать на кровати, кормят дорогим кормом и всячески балуют.
Видео с объяснением того, в чем разница между словами "избалованный" и "избалованный", можно посмотреть по ссылке.
Кого называют "разбалованным"
В свою очередь, слово "развращенный" имеет негативное значение. Так говорят о человеке, который морально испорчен, не соблюдает этические нормы или не обладает должной дисциплиной.
Например, развращенным может быть поведение человека, который пренебрегает правилами и моральными принципами. Поэтому эти слова не стоит путать.
Если ребенка постоянно балуют подарками и исполняют его желания, он избалован. А человека, который нарушает моральные нормы и правила поведения, называют развращенным.
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О персоне: Виктор Дяченко
Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.
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