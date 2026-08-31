Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

Сухие и огрубевшие пятки можно смягчить в домашних условиях без дорогостоящих процедур.

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Уход за пятками в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как избавиться от огрубевшей кожи на пятках

Как приготовить ванночку с овсянкой для сухих пяток

Какой крем поможет дольше сохранить кожу мягкой

Сухость и шероховатость кожи стоп - распространённая проблема, которая не всегда требует дорогостоящих косметических процедур. Правильный домашний уход помогает постепенно сделать пятки мягкими и ухоженными.

Главред расскажет, как правильно обработать огрубевшие пятки и закрепить результат надолго.

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Ванночка с овсянкой

Самый простой способ подготовить кожу к уходу - теплая ванночка с овсянкой. Для этого нужно мелко перемолоть две столовые ложки хлопьев в блендере или кофемолке до порошкообразного состояния. Как объясняет ТСН, такой овсяный порошок равномерно растворяется в воде и лучше взаимодействует с кожей.

В таз налейте 3–4 литра теплой, комфортной воды, добавьте овсянку и хорошо перемешайте. По желанию можно добавить чайную ложку мягкого жидкого мыла без резких ароматов. Опустите ноги в ванночку на 5–10 минут. Овсянка содержит вещества, которые успокаивают сухую и раздраженную кожу, но ее действие - мягкое, поэтому не стоит ожидать мгновенного удаления огрубевших участков.

Как правильно удалить огрубевшую кожу

После ванночки ноги следует промокнуть полотенцем. Если остались твердые участки, их можно очень осторожно обработать пемзой. Рекомендуем не пытаться удалить весь ороговевший слой за один раз, поскольку чрезмерное трение может вызвать раздражение и микротравмы.

Что нанести после процедуры

После процедуры нанесите на пятки крем с 10–25% мочевины. Она помогает удерживать влагу и постепенно смягчает утолщенную сухую кожу. Если пятки очень сухие, перед сном поверх крема можно нанести тонкий слой вазелина и надеть хлопковые носки. Это поможет уменьшить испарение влаги в течение ночи.

Для устойчивого результата крем следует наносить ежедневно, а процедуру повторять регулярно.

Чего делать не следует

Не добавляйте в ванночку уксус, спирт, концентрированные эфирные масла и другие агрессивные вещества. Они могут раздражать кожу, особенно при наличии трещин. Также не используйте кипяток - вода должна быть теплой и комфортной.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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