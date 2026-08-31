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Правильный вариант знают единицы: как по-украински сказать "дальнобойщик"

Инна Ковенько
31 августа 2026, 08:36
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Слово "дальнобойщик" часто используется в разговорной речи, однако на украинском языке правильно употреблять другую форму.
Правильный вариант знают единицы: как по-украински сказать
Как правильно сказать "дальнобойщик" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как правильно сказать "дальнобойщик" на украинском
  • "Дальнобійник" или "далекобійник": какой вариант правильный
  • Как официально называется профессия водителя грузовика

В быту слово "дальнобойщик" стало привычным обозначением водителя грузовика, который проводит большую часть времени в дороге и перевозит грузы на большие расстояния. Однако в украинском языке существует собственный эквивалент, который звучит естественно и соответствует нормам.

Как сказать "дальнобойщик" на украинском

Украинский аналог слова "дальнобойщик" - "далекобійник", поясняет "24 Канал". Так называют водителя грузового автомобиля, который перевозит грузы на большие расстояния. В частности, это может быть водитель автотрейлера, осуществляющий междугородние или международные перевозки.

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Важно запомнить и правильное ударение: далекобІйник.

"Далекобійник" или "дальнобійник": как правильно

В украинском языке можно встретить не только форму "далекобійник", но и "дальнобійник", которую также фиксируют украинские орфографические и толковые справочники.

В то же время в справочниках по словоупотреблению предпочтение отдается слову "далекобійник". Именно этот вариант следует использовать, если речь идет об украинском эквиваленте русского "дальнобойщик".

Форма "дальнобійник" может восприниматься как близкая к русскому слову из-за общей основы "дальн-". Зато "далекобійник" имеет более естественную для украинского языка форму с компонентом "далеко".

Официальное название профессии

В деловых документах или классификаторах профессий используется другое название - "водитель автотранспортных средств" (код 8322). При необходимости его можно уточнить в зависимости от вида транспорта или характера работы: водитель грузовика, водитель грузового автомобиля, водитель международных рейсов.

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Об источнике: Толковый словарь

Толковый словарь - это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных нюансов употребления. Основная цель толкового словаря - помочь пользователю понять значение слова и правильно его применять в речи.

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