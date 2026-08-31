Правильный вариант знают единицы: как по-украински сказать "дальнобойщик"

Вы узнаете:
- Как правильно сказать "дальнобойщик" на украинском
- "Дальнобійник" или "далекобійник": какой вариант правильный
- Как официально называется профессия водителя грузовика
В быту слово "дальнобойщик" стало привычным обозначением водителя грузовика, который проводит большую часть времени в дороге и перевозит грузы на большие расстояния. Однако в украинском языке существует собственный эквивалент, который звучит естественно и соответствует нормам.
Как сказать "дальнобойщик" на украинском
Украинский аналог слова "дальнобойщик" - "далекобійник", поясняет "24 Канал". Так называют водителя грузового автомобиля, который перевозит грузы на большие расстояния. В частности, это может быть водитель автотрейлера, осуществляющий междугородние или международные перевозки.
Важно запомнить и правильное ударение: далекобІйник.
"Далекобійник" или "дальнобійник": как правильно
В украинском языке можно встретить не только форму "далекобійник", но и "дальнобійник", которую также фиксируют украинские орфографические и толковые справочники.
В то же время в справочниках по словоупотреблению предпочтение отдается слову "далекобійник". Именно этот вариант следует использовать, если речь идет об украинском эквиваленте русского "дальнобойщик".
Форма "дальнобійник" может восприниматься как близкая к русскому слову из-за общей основы "дальн-". Зато "далекобійник" имеет более естественную для украинского языка форму с компонентом "далеко".
Официальное название профессии
В деловых документах или классификаторах профессий используется другое название - "водитель автотранспортных средств" (код 8322). При необходимости его можно уточнить в зависимости от вида транспорта или характера работы: водитель грузовика, водитель грузового автомобиля, водитель международных рейсов.
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Об источнике: Толковый словарь
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