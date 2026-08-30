Для чего огородники поливают растения ромашковым настоем: трюк решает назойливую проблему

Ромашковый настой может помочь защитить молодые растения от грибковых заболеваний без использования агрессивных средств.

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Ромашковый настой от грибка / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем поливать растения ромашковым чаем

Как настой ромашки поможет защитить растения от чёрной ножки

Помогает ли ромашковый чай от грибка

Ромашковый чай известен как успокаивающий напиток, но его польза выходит далеко за пределы кухни. В садоводстве он стал простым и доступным средством для профилактики грибковых заболеваний, которые часто угрожают рассаде и контейнерным растениям, пишет Главред со ссылкой на Homes & Gardens.

Зачем садоводы поливают растения ромашковым чаем

Цветки ромашки содержат дубильные кислоты и эфирные масла с легким противогрибковым эффектом. В травяном чае концентрация этих веществ ниже, чем в чистых маслах, однако её достаточно, чтобы сдерживать развитие грибка. Именно поэтому садоводы используют ромашковый настой в качестве мягкого природного фунгицида.

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Защита рассады от чёрной ножки

Чаще всего ромашковый чай применяют для профилактики чёрной ножки - распространённого заболевания, которое быстро уничтожает молодые сеянцы. Рекомендуем раз в неделю слегка поливать рассаду слабым настоем ромашки. Это помогает предотвратить появление грибка, вызывающего гибель нежных стеблей. Если признаки плесени уже заметны, свежий чай может остановить распространение проблемы.

Контейнерные растения во время дождей

Особенно полезен ромашковый чай для растений в контейнерах. После жарких периодов их корни и листья становятся уязвимыми к грибковым заболеваниям, которые активизируются с первыми сильными дождями. Садоводы советуют перед прогнозируемым ливнем приготовить крепкий ромашковый настой, охладить его и вылить вокруг основания растений в горшках. Такая процедура снижает риск корневой гнили и черной ножки, помогает растениям легче пережить резкое изменение условий.

Как вырастить ромашку для садовых нужд

Для приготовления чая чаще всего выращивают немецкую и римскую ромашку. Немецкая - однолетняя, с более крупными цветками, римская - многолетняя, низкорослая, с более мелкими соцветиями. Семена высевают весной в горшки с почвой для рассады, а после окончания заморозков пересаживают на солнечное место. В течение лета собирают молодые цветки, которые можно использовать в свежем виде или высушить для дальнейшего приготовления настоя. Удаление отцветших соцветий стимулирует появление новых, поэтому урожай будет больше.

Смотрите видео о том, как защитить растения от чёрной ножки:

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Об источнике: Homes & Gardens Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве источника вдохновения профессиональными дизайнерами. Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад). Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, но со временем расширил круг тем. Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре и образе жизни.

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