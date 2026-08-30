Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

Анна Косик
30 августа 2026, 13:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогерша показала средство, которое поможет избавиться даже от застарелого жира без лишних усилий.
Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут
Лайфхак по мытью решеток газовой плиты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как очистить решетки плиты от жира без химии
  • Какие средства понадобятся для очистки
  • На сколько времени нужно оставлять решетку в пакете

Жир на решетках плиты быстро накапливается и превращается в трудноудаляемый налет. Но чтобы отмыть его, вовсе не обязательно использовать агрессивную химию.

Главред узнал, что украинская блогерша Янина Клименко в TikTok поделилась домашним лайфхаком, который помогает справиться с жиром на решетках газовой плиты без использования специальных чистящих средств.

видео дня

Как удалить жир с решеток плиты

Для очистки решеток блогерша советует использовать только обычный нашатырный спирт и большой пакет.

"Я научу вас, как удалить этот жир всего за 10 минут с ваших решеток. Вообще без химии, дешевым аптечным средством. Этот секрет мне рассказала моя мама, и нам нужно взять только нашатырный спирт и пакет, куда мы все это будем складывать", - отметила блогерша.

Решетку нужно положить в пакет и залить нашатырным спиртом. Затем пакет нужно закрыть и оставить хотя бы на полсуток.

Как отмыть плиту на кухне инфографика
Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Сама блогерша не доставала решетку из пакета 72 часа. В результате жировой налет начал легко отходить от поверхности решетки, а остатки грязи Янина удалила обычным скребком для посуды.

"Жир просто отваливается... Напомню, что этому жиру реально много лет. Чуть-чуть там ещё где-то что-то подтерла и всё. Готово", - подытожила Клименко.

Смотрите видео с лайфхаком:

@mom.yanina ЖИР УЛЕТИТ ТАК БЫСТРО, что вы и глазом не успеете моргнуть)) ну не только же о детях говорить, вот ещё какие лайфхаки вам подкидываю??#лайфхак#дом#семья#уборка#cleantok♬ оригинальная аудиозапись - ЯнаМаМа

Другие новости:

О персоне: Янина Клименко

Янина Клименко - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 6000 подписчиков. В соцсетях она рассказывает о своей жизни, материнстве и делится полезными советами и лайфхаками для дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
плита лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:43Война
Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:59Мир
Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

10:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Последние новости

13:54

Почему лавровый лист портит борщ: какая недорогая специя изменит вкус блюда

13:31

Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

13:29

"Не уверен, что могу быть с тобой": муж Тодоренко принял решение

13:18

Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

13:15

"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
13:05

Китайский гороскоп 31 августа — 6 сентября: Крысам — мир, Тиграм — равновесие

12:58

"Страшно": телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

12:45

Гороскоп Таро на сентябрь 2026: кому стоит опасаться искушений и манипуляцийВидео

12:43

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

Реклама
12:19

Как сушить одежду после стирки, чтобы потом её не гладить — лайфхак

12:12

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

11:59

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

11:43

Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

11:32

Кого ждет огромный успех и сила: гороскоп Таро на сентябрь 2026 годаВидео

11:19

Сломается в мгновение: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

10:59

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

10:57

"Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа

10:52

Армия РФ начала подготовку к массированным ударам по энергетике Украины

10:50

Любовный гороскоп 31 августа – 6 сентября: Стрельцам — равновесие, Рыбам — решение

Реклама
10:34

Путин может закончить войну, но есть нюанс: Стубб назвал условие для мира

10:32

Растения против негативной энергии: что стоит повесить над дверью для защиты дома

10:20

Изобилие и денежный успех: что карты Таро сулят Овнам в сентябре 2026Видео

09:59

"Волной сбило с ног": известный певец оказался в эпицентре атаки РФ

09:57

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

09:49

Партизаны сорвали снабжение российских войск под Купянском – детали

09:05

Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря

08:48

Почему 31 августа нельзя дарить или принимать подарки: какой церковный праздник

08:35

Дроны долетели до Ленинградской области: в России горят НПЗ и аэродром

08:10

Почему глава ЦРУ срочно летал в Москву: Невзлин объяснил, что задумал Кремльмнение

07:54

Встреча Зеленского, Путина и Трампа: в США предложили провести новые переговоры

07:26

Киев содрогался от взрывов: Россия атаковала столицу, есть пострадавшиеФото

05:58

Гороскоп на завтра, 31 августа: Овнам — неожиданности, Стрельцам — перемены

05:11

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

04:39

Почему всё больше людей всегда носят с собой зажим для хлебаВидео

04:04

Зачем брызгать уксус на вилки и ножи: малоизвестный кухонный прием

03:33

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

29 августа, суббота
23:40

Война затянется не на 1 год: экс-посол в США раскрыл худший сценарий

23:32

Что носить девушкам с широкими бедрами: дизайнер назвал стильные приемы

23:18

"Максим свой кокос показывает": Галкин заинтриговал фото на пляже

Реклама
23:00

Мишель Обама сделала неожиданное признание о своих дочерях Малии и Саше

22:53

РФ массированно атакует дронами: в Киеве гремят взрывы, пылает многоэтажкаВидео

22:24

Три знака китайского зодиака забудут о проблемах: кому улыбнется удача

22:13

Зачем посыпать матрас и подушки содой — об этом эффекте почти никто не знает

21:47

Когда и как сажать тюльпаны осенью — основные ошибки и советы садоводам

21:34

Сад требует перемен перед осенью: что срочно обрезать, удалить и заменитьВидео

21:27

В Донецке взорвали автомобиль заместителя начальника Еленовской колонии

21:20

Важные решения в начале осени: что сулит астрологический прогноз каждому знаку

20:29

Морковь сохранится до самой весны: когда нужно выкапывать овощВидео

20:28

Непрерывная атака сотен дронов: раскрыты детали массированного удара РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять