Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

Вы узнаете:
- Как очистить решетки плиты от жира без химии
- Какие средства понадобятся для очистки
- На сколько времени нужно оставлять решетку в пакете
Жир на решетках плиты быстро накапливается и превращается в трудноудаляемый налет. Но чтобы отмыть его, вовсе не обязательно использовать агрессивную химию.
Главред узнал, что украинская блогерша Янина Клименко в TikTok поделилась домашним лайфхаком, который помогает справиться с жиром на решетках газовой плиты без использования специальных чистящих средств.
Как удалить жир с решеток плиты
Для очистки решеток блогерша советует использовать только обычный нашатырный спирт и большой пакет.
"Я научу вас, как удалить этот жир всего за 10 минут с ваших решеток. Вообще без химии, дешевым аптечным средством. Этот секрет мне рассказала моя мама, и нам нужно взять только нашатырный спирт и пакет, куда мы все это будем складывать", - отметила блогерша.
Решетку нужно положить в пакет и залить нашатырным спиртом. Затем пакет нужно закрыть и оставить хотя бы на полсуток.
Сама блогерша не доставала решетку из пакета 72 часа. В результате жировой налет начал легко отходить от поверхности решетки, а остатки грязи Янина удалила обычным скребком для посуды.
"Жир просто отваливается... Напомню, что этому жиру реально много лет. Чуть-чуть там ещё где-то что-то подтерла и всё. Готово", - подытожила Клименко.
Смотрите видео с лайфхаком:
@mom.yanina ЖИР УЛЕТИТ ТАК БЫСТРО, что вы и глазом не успеете моргнуть)) ну не только же о детях говорить, вот ещё какие лайфхаки вам подкидываю??#лайфхак#дом#семья#уборка#cleantok♬ оригинальная аудиозапись - ЯнаМаМа
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О персоне: Янина Клименко
Янина Клименко - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 6000 подписчиков. В соцсетях она рассказывает о своей жизни, материнстве и делится полезными советами и лайфхаками для дома.
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