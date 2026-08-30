Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

Блогерша показала средство, которое поможет избавиться даже от застарелого жира без лишних усилий.

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Лайфхак по мытью решеток газовой плиты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как очистить решетки плиты от жира без химии

Какие средства понадобятся для очистки

На сколько времени нужно оставлять решетку в пакете

Жир на решетках плиты быстро накапливается и превращается в трудноудаляемый налет. Но чтобы отмыть его, вовсе не обязательно использовать агрессивную химию.

Главред узнал, что украинская блогерша Янина Клименко в TikTok поделилась домашним лайфхаком, который помогает справиться с жиром на решетках газовой плиты без использования специальных чистящих средств.

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Как удалить жир с решеток плиты

Для очистки решеток блогерша советует использовать только обычный нашатырный спирт и большой пакет.

"Я научу вас, как удалить этот жир всего за 10 минут с ваших решеток. Вообще без химии, дешевым аптечным средством. Этот секрет мне рассказала моя мама, и нам нужно взять только нашатырный спирт и пакет, куда мы все это будем складывать", - отметила блогерша.

Решетку нужно положить в пакет и залить нашатырным спиртом. Затем пакет нужно закрыть и оставить хотя бы на полсуток.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Сама блогерша не доставала решетку из пакета 72 часа. В результате жировой налет начал легко отходить от поверхности решетки, а остатки грязи Янина удалила обычным скребком для посуды.

"Жир просто отваливается... Напомню, что этому жиру реально много лет. Чуть-чуть там ещё где-то что-то подтерла и всё. Готово", - подытожила Клименко.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Янина Клименко Янина Клименко - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 6000 подписчиков. В соцсетях она рассказывает о своей жизни, материнстве и делится полезными советами и лайфхаками для дома.

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