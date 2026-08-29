"Максим свой кокос показывает": Галкин заинтриговал фото на пляже

Кратко:
- Что показал Максим Галкин
- Что ему написали в комментариях
Известный юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, продолжает волновать своих поклонниц жаркими фото.
На этот рах юморист решил "убить наповал" женскую аудиторию социальной сети Instagram, и в подмогу себе взял кокосы.
Он сфотографировался в одних только плавках на пляже к огромной радости своих фоловеров. Впрочем, аудитория дружно одарила юмориста своими комплиментами и смешными подколками.
В частности, поклонники в шутку адресуют свои сообщения супруге юмориста - Алле Пугачевой. Посыл такой, что "Максим балуется".
"Аллочка, тут Максим нам свой кокос показывает", "Кокос проМакс, мы еще не пробовали... брать и бежать, "Апполон", "Дождались, девочки. А то давно не было годного контента", "А можно еще и банан", - хулиганят поклонницы в комментариях.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".
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