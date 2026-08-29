"Максим свой кокос показывает": Галкин заинтриговал фото на пляже

Артист Максим Галкин продолжает "нервировать" своих поклонниц.

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Максим Галкин - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Что показал Максим Галкин

Что ему написали в комментариях

Известный юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, продолжает волновать своих поклонниц жаркими фото.

На этот рах юморист решил "убить наповал" женскую аудиторию социальной сети Instagram, и в подмогу себе взял кокосы.

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Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

Он сфотографировался в одних только плавках на пляже к огромной радости своих фоловеров. Впрочем, аудитория дружно одарила юмориста своими комплиментами и смешными подколками.

Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

В частности, поклонники в шутку адресуют свои сообщения супруге юмориста - Алле Пугачевой. Посыл такой, что "Максим балуется".

Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

"Аллочка, тут Максим нам свой кокос показывает", "Кокос проМакс, мы еще не пробовали... брать и бежать, "Апполон", "Дождались, девочки. А то давно не было годного контента", "А можно еще и банан", - хулиганят поклонницы в комментариях.

Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

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