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"Максим свой кокос показывает": Галкин заинтриговал фото на пляже

Алена Кюпели
29 августа 2026, 23:18
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Артист Максим Галкин продолжает "нервировать" своих поклонниц.
Максим Галкин - день рождения
Максим Галкин - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Что показал Максим Галкин
  • Что ему написали в комментариях

Известный юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, продолжает волновать своих поклонниц жаркими фото.

На этот рах юморист решил "убить наповал" женскую аудиторию социальной сети Instagram, и в подмогу себе взял кокосы.

видео дня
Максим Галкин с кокосами
Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

Он сфотографировался в одних только плавках на пляже к огромной радости своих фоловеров. Впрочем, аудитория дружно одарила юмориста своими комплиментами и смешными подколками.

Максим Галкин с кокосами
Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

В частности, поклонники в шутку адресуют свои сообщения супруге юмориста - Алле Пугачевой. Посыл такой, что "Максим балуется".

Максим Галкин с кокосами
Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

"Аллочка, тут Максим нам свой кокос показывает", "Кокос проМакс, мы еще не пробовали... брать и бежать, "Апполон", "Дождались, девочки. А то давно не было годного контента", "А можно еще и банан", - хулиганят поклонницы в комментариях.

Максим Галкин с кокосами
Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru
Максим Галкин с кокосами
Максим Галкин с кокосами / Фото Instagram/maxgalkinru

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Отметим, как сообщал Главред, ранее супруга бывшего американского президента Барака Обамы Мишель Обама сделала неожиданное признание о своих дочерях - Малии и Саше.

Ранее также стало известно о том, что переезд принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию оказался не таким самостоятельным, как казалось на первый взгляд.

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О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

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