Как проверить неизвестный номер телефона — способ, который сразу покажет имя

Как проверить, кто звонит с незнакомого номера? Viber может отобразить данные абонента. Рассказываем, как воспользоваться функцией идентификации.

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Как узнать, кто звонит с неизвестного номера / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Простой способ проверить неизвестный номер

Как найти информацию об абоненте

Когда идентификация может не сработать

Звонки с незнакомых номеров нередко вызывают настороженность, поэтому спешить сразу перезванивать не стоит. Существует простой способ попытаться выяснить личность абонента ещё до того, как вы ответите на звонок или перезвоните. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", быстро проверить владельца неизвестного номера можно с помощью популярного мессенджера Viber, если этот номер привязан к профилю пользователя.

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Проверка номера через поиск в Viber

Если владелец неизвестного номера пользуется мессенджером, его имя или никнейм могут отображаться в профиле. Для этого достаточно ввести нужный номер в поле поиска приложения, нажать кнопку "Написать" и просмотреть доступные данные пользователя. Имя может отобразиться, если оно не скрыто настройками конфиденциальности.

Автоматическая идентификация абонентов при входящем звонке

В Viber есть специальная функция "Идентификация абонентов". Она может отображать информацию об абоненте непосредственно во время входящего звонка, даже если этого контакта нет в вашей телефонной книге.

Чтобы активировать эту опцию, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Откройте Viber и перейдите во вкладку "Дополнительно".

Найдите раздел "Идентификация абонентов".

Включите соответствующую функцию.

Почему идентификация может не сработать и предостережения относительно мошенников

Определение номера может не дать результата, если абонент скрыл свои данные в настройках конфиденциальности, номер не привязан к профилю в Viber или у функции нет достаточной информации для его идентификации.

Даже если приложение успешно отобразило имя и фамилию абонента, не стоит терять бдительность. Злоумышленники и мошенники могут использовать поддельные профили, чужие SIM-карты или другие номера для осуществления мошеннических схем.

Поэтому не сообщайте незнакомцам пароли, коды из SMS, банковские данные или другую конфиденциальную информацию, даже если во время звонка отображается имя знакомого человека.

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Об источнике: "Радио Трек" Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

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