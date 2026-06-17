Названы номера домов, которым приписывают особую силу и процветание

Нумерологи назвали четыре номера домов, которые считаются самыми благоприятными. Считается, что они привлекают удачу, успех и новые возможности.

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Каждая цифра обладает собственной энергетикой, которая может влиять на атмосферу в доме / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие номера домов называют самыми удачными

Почему четыре числа выделяют среди остальных

Какие дома связывают с богатством и успехом

Многие люди обращают внимание на расположение жилья, планировку и интерьер, но нумерологи уверены, что значение имеет даже номер дома. По их мнению, каждая цифра обладает собственной энергетикой, которая может влиять на атмосферу в доме, отношения между жильцами и жизненные возможности.

Согласно нумерологии, особенно благоприятными считаются дома с числовым значением 1, 5, 6 и 9. Чтобы определить это число, необходимо сложить все цифры номера дома и свести результат к одной цифре. Считается, что такие дома привлекают развитие, успех и положительные перемены. Об этом пишет The Times of India.

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Дом номер 1: энергия лидеров и новых начинаний

Нумерологи связывают число 1 с независимостью, уверенностью и стремлением к достижениям. Такой дом считается подходящим для людей, которые хотят начать новый этап жизни, открыть собственное дело или реализовать амбициозные планы.

Энергия числа 1, как полагают специалисты, способствует решительности и поиску новых возможностей.

Дом номер 5: перемены и новые возможности

Число 5 символизирует движение, свободу и развитие. Считается, что жильцы таких домов чаще сталкиваются с интересными знакомствами, путешествиями и неожиданными шансами для роста.

Какое значения чисел в нумерологии / Главред - инфографика

Нумерологи называют этот номер одним из самых динамичных и благоприятных для активных людей.

Дом номер 6: гармония и семейное благополучие

Дома с числом 6 традиционно ассоциируются с уютом, стабильностью и крепкими отношениями.

По мнению сторонников нумерологии, такая энергетика помогает укреплять семейные связи, создавать комфортную атмосферу и привлекать финансовое благополучие.

Дом номер 9: успех и исполнение желаний

Число 9 считается символом мудрости, завершенности и значимых достижений.

Нумерологи утверждают, что подобные дома способны привлекать важные жизненные возможности и способствовать личностному развитию. Эта цифра также ассоциируется с щедростью и стремлением к высоким целям.

Специалисты по нумерологии отмечают, что дома с вибрациями 1, 5, 6 и 9 редко бывают связаны с застоем. Считается, что они создают условия для постоянного движения вперед, появления новых идей и позитивных изменений в жизни жильцов.

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Об источнике: Times of India Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

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