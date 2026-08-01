В центре Москвы произошел взрыв в ресторане, где могла отдыхать военная элита РФ

Взрыв прогремел в элитном ресторане Balzi Rossi.

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Взрыв в центре Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Москве 1 августа взорвался ресторан Balzi Rossi

В заведении проходило частное мероприятие

Предположительно, там отмечали день рождения российского генерала

Вечером 1 августа в одном из ресторанов в центре Москвы произошел взрыв. В результате инцидента есть погибшие и раненые. Об этом сообщают российские СМИ.

Взрыв прогремел в заведении Balzi Rossi на Кудринской площади недалеко от известной сталинской высотки. После взрыва в ресторане возник пожар.

видео дня

На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи и пожарной службы. Дороги возле заведения перекрыли.

По предварительной информации МВД России, известно о трёх погибших и как минимум 15 пострадавших. В то же время некоторые российские источники писали о примерно 20 пострадавших.

По словам очевидцев, взрыв мог произойти на кухне ресторана. Предварительно речь идет о возможной утечке газа или взрыве газового оборудования.

Что могли праздновать в ресторане

Также сообщалось, что в этот день заведение якобы было закрыто для проведения частного мероприятия. По некоторым данным, в ресторане проходила свадьба примерно на 50 человек.

Некоторые российские военные корреспонденты заявили, что в заведении могла находиться российская военная элита. Один из свидетелей рассказал ASTRA, что в ресторане якобы отмечали день рождения одного из генералов РФ.

Смотрите видео с места взрыва в Москве:

Взрыв в Москве / Фото: скриншот

Очевидцы также рассказывали о большом количестве автомобилей с черными номерными знаками возле ресторана. Такие номера в России используют, в частности, транспорт Вооруженных сил и силовых структур. Кроме того, неподалеку от ресторана находился автобус Росгвардии.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Причины взрыва и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кто мог отмечать день рождения в ресторане

По данным российских Telegram-каналов, в ресторане якобы отмечали день рождения главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко.

Ситуация в центре Москвы - видео:

Ситуация в центре Москвы / Фото: скриншот

Александр Чайко в 2022 году командовал группировкой войск "Восток". Его подразделения участвовали в боевых действиях на Киевском направлении и причастны к преступлениям против гражданского населения в Буче.

Активист, блогер и бывший советник министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко сообщил, что 1 августа день рождения отмечали еще два российских генерала:

Владимир Селиверстов - генерал-майор, бывший командир 106-й дивизии ВДВ РФ. Его подразделения участвовали в наступлении на Киев в 2022 году. Александр Ярошевич - генерал-лейтенант, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ.

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О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января по 15 июля 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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