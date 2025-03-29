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ВСУ ликвидировали майора Росгвардии, которому Путин лично вручал "Золотую звезду"

Алёна Воронина
29 марта 2025, 09:11
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Оккупант вел захватническую войну против украинцев в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А нашел свою смерть на Курщине.
Владимир Путин, Марат Тибилов
ВСУ ликвидировали на Курщине майора Росгвардии, которому Путин лично вручал "Золотую звезду"/ коллаж: Главред, фото: росСМИ, группа "Информационное сопротивление"

Кратко:

  • ВСУ ликвидировали на Курщине майора Росгвардии Марата Тибилова
  • Ранее Путин лично вручал Тибилову "Золотую звезду" - за якобы уничтоженный на Курщине украинский танк

На Курщине украинские военные ликвидировали майора Росгвардии, уроженца Северной Осетии Марата Тибилова с позывным "Талиб". Российский оккупант до Курской области воевал против украинцев в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

В прошлом месяце Тибилов получил звание "героя России". "Золотую звезду" российскому захватчику вручал лично российский диктатор Владимир Путин. О ликвидации оккупанта сообщили в Росгвардии.

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"При выполнении служебно-боевого задания в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич. Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии", - говорится в сообщении российского ведомства, которое было опубликовано 28 марта.

Накануне появления сообщения об уничтожении оккупанта группа "Информационное сопротивление" обнародовала персональные данные военного преступника. Известно, что 36-летний захватчик был родом из Владикавказа, что в Северной Осетии.

За убийства украинцев Тибилов еще в 2022 году получил от страны-агрессора России два ордена мужества. А недавно, 23 февраля, Путин лично вручил ему "Золотую звезду" героя России - за якобы уничтоженный в Курской области украинский танк.

Удары ВСУ по российским оккупантам - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинские военные уничтожили 4 вертолета РФ в Белгородской области. Враг использовал вертолеты для атак целей на земле.

Также сообщалось, что были ликвидированы десятки военных - ВСУ поразили место сосредоточения РФ на Курщине. Украинские военные будут продолжать наносить удары по противнику.

Напомним, состоялся эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс" - враг потерял почти 100 крылатых ракет. Ракет, находившихся на аэродроме, могло хватить на три атаки по Украине.

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