Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

Основное:
- 20 марта украинские бойцы ударили по аэродрому "Энгельс-2"
- В результате удара уничтожено 96 крылатых ракет
Российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В сообщении уточняют, что в результате украинской атаки 20 марта россияне потеряли 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации.
Как отметили в Генштабе, указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля текущего года.
"Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность российского агрессора обеспечивать боевые действия", - резюмировали военные.
Удар по аэродрому "Энгельс" - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 20 марта Силы специальных операций и СБУ нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате атаки возник масштабный пожар, произошла вторичная детонация боеприпасов.
Начальник Энгельсского муниципального района Максим Леонов заявлял, что удар беспилотниками якобы стал самой массированной атакой за все время, там объявляли о проведении эвакуации.
Позже в Defense Express писали, что авиабаза стратегической авиации РФ "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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