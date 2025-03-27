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Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

Марина Фурман
27 марта 2025, 08:40
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Ракет, которые находились на аэродроме, могло хватить на три атаки по Украине.
удар по Энгельсу
Силы обороны мощно ударили по ценному объекту РФ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Основное:

  • 20 марта украинские бойцы ударили по аэродрому "Энгельс-2"
  • В результате удара уничтожено 96 крылатых ракет

Российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В сообщении уточняют, что в результате украинской атаки 20 марта россияне потеряли 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации.

видео дня

Как отметили в Генштабе, указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля текущего года.

"Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность российского агрессора обеспечивать боевые действия", - резюмировали военные.

Энгельс-2
Что известно об Энгельсе-2 / Инфографика: Главред

Удар по аэродрому "Энгельс" - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 20 марта Силы специальных операций и СБУ нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате атаки возник масштабный пожар, произошла вторичная детонация боеприпасов.

Начальник Энгельсского муниципального района Максим Леонов заявлял, что удар беспилотниками якобы стал самой массированной атакой за все время, там объявляли о проведении эвакуации.

Позже в Defense Express писали, что авиабаза стратегической авиации РФ "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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