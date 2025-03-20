На Энгельсе - пожар, детонируют боеприпасы: Генштаб раскрыл детали атаки

Главное из заявления Генштаба:
- ССО и СБУ атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ
- В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов
- Аэродром "Энгельс" используется для нанесения ракетных ударов по территории Украины
В ночь на 20 марта подразделения Сил специальных операций и СБУ совершили атаку на аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ. На территории аэродрома возник масштабный пожар, раздавались взрывы и зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.видео дня
Как отметили в Генштабе, аэродром "Энгельс" является одним из ключевых объектов российской авиации, который активно используется для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Именно отсюда взлетают стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, осуществляющие террористические атаки против населения Украины.
"Спасибо нашим воинам за меткость!" - отметили в Генштабе ВСУ.
Смотрите видео с последствиями удара по аэродрому:
Атака по аэродрому "Энгельс-2"
Напомним, в ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы, а возле аэродрома "Энгельс" поднялся столб дыма. Росавиация временно приостановила работу аэропортов Саратова и Самары. Минобороны РФ заявило о сбитии 132 дронов над разными регионами страны.
Аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ, где ночью произошел масштабный пожар из-за атаки дронов, является ключевым объектом для хранения большинства стратегических ракет, которыми Россия обстреливает Украину, отметил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. На аэродроме хранятся ракеты класса Х-101 и Х-555, а также расположены склады с вооружением и топливом для стратегической авиации.
Как сообщал Главред, в ночь на 20 марта был нанесен удар по нескольким важным объектам в России, в частности нефтебазе и аэродрому "Энгельс" в Саратовской области. Пострадали склады с боеприпасами, включая ракеты Х-101, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине.
Читайте также:
- Подальше от ракет ATACMS: РФ перебросила Су-34 на авиабазу Энгельс-2
- В Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов: вспыхнул сильный пожар
- Ту-160 "подрезали крылья": детали удара по нефтебазе в Энгельсе - Defense Express
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред