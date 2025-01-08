Ту-160 'подрезали крылья': детали удара по нефтебазе в Энгельсе – Defense Express

Стратегические бомбардировщики РФ используют довольно специфическое топливо повышенной плотности.

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Бомбардировщики РФ могли оставить без горючего / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот з відео

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ВСУ поразили военный объект стратегического значения

Ту-160 могут снизить свою активность

В результате дронового удара по нефтебазе в Саратовской области украинским силам удалось поразить военный объект стратегического значения.

Это может привести к заметному снижению активности стратегических бомбардировщиков Ту-160, с помощью которых страна-агрессор РФ наносит удары по мирным городам Украины, пишет издание Defense Express.

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Военные аналитики отмечают, что стратегические бомбардировщики РФ используют довольно специфическое топливо повышенной плотности марки Т-8В, производство которого осуществляют далеко не на каждом НПЗ.

Как утоняется, в Советском Союзе топлива повышенной плотности производили только на нефтехимических комбинатах в Ангаре и Орске. Данных по производству в современной РФ в открытом доступе нет.

"Таким образом, если удалось поразить резервуары на которых хранилось топливо Т-8В для Ту-160, это может в определенной степени "приземлить" эти машины и снизить активность их использования врагом", - добавили авторы материала.

/ Инфографика Главреда

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Ранее сообщалось о том, что в Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов. Губернатор Саратовской области заявил о "попадании обломков" якобы сбитого БпЛА на промышленный объект в Энгельсе.

Как сообщал Главред, 4 января крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны. Этот торговый порт считается вторым по величине после Новороссийска.

Напомним, за атакой на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины. Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

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