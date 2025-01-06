СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ - СМИ

Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

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СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ

Беспилотники пролетели более 900 км перед ударом

За атакой на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свой источник. По словам источника, атака произошла 4 января.

видео дня

Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как один из дронов попадает в емкость с газовым конденсатом.

Из-за атаки одна из емкостей была сильно повреждена, а три соседние посекло осколками от взрыва.

В издании отмечают, что, по словам экспертов, на ремонт нужно будет потратить не менее месяца, если есть необходимые материалы. Пока будет проводиться ремонт, это однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

Терминал Усть-Луга - это крупный российский логистический хаб в Балтийском море. Через него страна-агрессор Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота".

Удар по порту в РФ/ скрин

Смотрите видео удара по порту в РФ:

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4 января сообщалось, что крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны. Этот торговый порт считается вторым по величине после Новороссийска. Стоит добавить, что морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала. К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.

Также ранее Главред сообщал, что взрывалось несколько часов - беспилотники атаковали военный аэродром в РФ. Местные власти замалчивают информацию об ударе по важному объекту и утверждают об эффективной работе ПВО РФ.

Напомним, партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада. Произошла диверсия возле стратегически важных объектов для российской военной инфраструктуры.

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