СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ - СМИ

Кратко:
- СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ
- Беспилотники пролетели более 900 км перед ударом
За атакой на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свой источник. По словам источника, атака произошла 4 января.
Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как один из дронов попадает в емкость с газовым конденсатом.
Из-за атаки одна из емкостей была сильно повреждена, а три соседние посекло осколками от взрыва.
В издании отмечают, что, по словам экспертов, на ремонт нужно будет потратить не менее месяца, если есть необходимые материалы. Пока будет проводиться ремонт, это однозначно приведет к перебоям в работе терминала.
Терминал Усть-Луга - это крупный российский логистический хаб в Балтийском море. Через него страна-агрессор Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота".
Смотрите видео удара по порту в РФ:
Взрывы в РФ - последние новости
4 января сообщалось, что крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны. Этот торговый порт считается вторым по величине после Новороссийска. Стоит добавить, что морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала. К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.
Также ранее Главред сообщал, что взрывалось несколько часов - беспилотники атаковали военный аэродром в РФ. Местные власти замалчивают информацию об ударе по важному объекту и утверждают об эффективной работе ПВО РФ.
Напомним, партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада. Произошла диверсия возле стратегически важных объектов для российской военной инфраструктуры.
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