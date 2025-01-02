Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада

Произошла диверсия возле стратегически важных объектов для российской военной инфраструктуры.

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Партизаны взорвали железную дорогу в РФ/ коллаж: Главред, фото: АТЕШ

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В Тверской области произошла серьезная диверсия от партизан

На 107-м арсенале ГРАУ хранились баллистические ракеты

Агенты партизанского движения "Атеш" совершили диверсию на железной дороге в районе населенного пункта в Тверской области РФ.

В сообщении партизанского движения "Атеш" в Telegram говорится, что этот участок пути используется для поставки на фронт боеприпасов с 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры.

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"На 107-м арсенале ГРАУ, расположенном в Торопце, занимающем площадь около 5 кв. км, хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для артиллерии крупного калибра и боеприпасы для РСЗО, такие как "Смерч" и "Град". В свою очередь, 23-й арсенал ГРАУ, расположенный в 16 км к югу от Торопца, хоть и меньше по площади, хранит значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для минометов, а также противотанковых ракет и управляемых снарядов", - отметили в Атэш.

В РФ произошел взрыв на железной дороге / скриншот: t.me/atesh_ua

Смотрите видео о том, как партизаны провели диверсию:

По данным партизан, эти арсеналы обеспечивают значительную часть логистики для российских войск на линии фронта.

"Проведенная диверсия усложнила поставки боеприпасов, нарушив важную линию снабжения. Повреждение железной дороги лишает противника возможности оперативно восстанавливать свои ресурсы на передовой", - отметили в Атеш.

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