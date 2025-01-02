Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада

Юлия Закрепа
2 января 2025, 08:15обновлено 2 января, 08:49
146
Произошла диверсия возле стратегически важных объектов для российской военной инфраструктуры.
Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада
Партизаны взорвали железную дорогу в РФ/ коллаж: Главред, фото: АТЕШ

Главное из материала:

  • В Тверской области произошла серьезная диверсия от партизан
  • На 107-м арсенале ГРАУ хранились баллистические ракеты

Агенты партизанского движения "Атеш" совершили диверсию на железной дороге в районе населенного пункта в Тверской области РФ.

В сообщении партизанского движения "Атеш" в Telegram говорится, что этот участок пути используется для поставки на фронт боеприпасов с 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры.

видео дня

"На 107-м арсенале ГРАУ, расположенном в Торопце, занимающем площадь около 5 кв. км, хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для артиллерии крупного калибра и боеприпасы для РСЗО, такие как "Смерч" и "Град". В свою очередь, 23-й арсенал ГРАУ, расположенный в 16 км к югу от Торопца, хоть и меньше по площади, хранит значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для минометов, а также противотанковых ракет и управляемых снарядов", - отметили в Атэш.

Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада
В РФ произошел взрыв на железной дороге / скриншот: t.me/atesh_ua

Смотрите видео о том, как партизаны провели диверсию:

По данным партизан, эти арсеналы обеспечивают значительную часть логистики для российских войск на линии фронта.

"Проведенная диверсия усложнила поставки боеприпасов, нарушив важную линию снабжения. Повреждение железной дороги лишает противника возможности оперативно восстанавливать свои ресурсы на передовой", - отметили в Атеш.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что пороховой завод в Казани разрывают взрывы после атаки БПЛА. По словам жителей российского города, взрывы начали раздаваться с момента утренней атаки БПЛА. В то же время руководство предприятия утверждает, что взрывы являются частью плановых испытаний.

В ГУР объяснили "таинственные" взрывы в РФ. Украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ.

31 декабря Крым содрогнулся от мощных взрывов. В понедельник вечером в оккупированном Севастополе прогремели взрывы, которые, по словам оккупантов, были следствием атаки беспилотников - как воздушных, так и морских.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине взрыв в России партизаны
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В 2025-м ВСУ проведут операции, аналогичные Курской, ещё в двух областях России – Свитан

В 2025-м ВСУ проведут операции, аналогичные Курской, ещё в двух областях России – Свитан

09:00Интервью
Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада

Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада

08:15Украина
"Обстановка на уровне хаоса": в Нововасильевке под Покровском идут бои – DeepState

"Обстановка на уровне хаоса": в Нововасильевке под Покровском идут бои – DeepState

06:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

Россия "хочет" закончить войну к "сакральной дате": СМИ узнали детали

Россия "хочет" закончить войну к "сакральной дате": СМИ узнали детали

Чем отличаются 2 трактора: надо найти 3 отличия за 11 секунд

Чем отличаются 2 трактора: надо найти 3 отличия за 11 секунд

Последние новости

10:03

Как можно защитить энергетику от ударов РФ: Галущенко назвал лучший способ

09:48

5 знаков зодиака, у которых наступят большие перемены в 2025 году

09:45

Алла Пугачева показала свое лицо вблизи - россияне заныли за певицей

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 января (обновляется)

09:19

В ООН резко раскритиковали религиозную политику Украины из-за запрета УПЦ МП

Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – ЯковенкоВойна затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко
09:11

Карта Deep State онлайн за 2 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:02

Кончилась эпоха или "Сага о Трубе"мнение

09:00

Армия РФ установила рекорд по потерям на фронте за один месяц

09:00

В 2025-м ВСУ проведут операции, аналогичные Курской, ещё в двух областях России – СвитанВидео

Реклама
08:59

"С грустью": умерла 84-летняя "женщина-кошка" - причина

08:15

Партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного складаВидео

07:53

Идут бои за остатки частного сектора: что сейчас происходит возле Кураховской ТЭС

06:57

"Обстановка на уровне хаоса": в Нововасильевке под Покровском идут бои – DeepState

06:48

Нас ждут большие переменымнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 3 секунды найти алмаз

04:38

Эксперты призвали протирать окна раствором с белизной: для чего это нужноВидео

04:05

Украину атаковала затяжная магнитная буря: будет "трусить" 8 дней

03:34

Гороскоп на завтра 3 января: Стрельцам - прибыль, Водолеям - грандиозное событие

02:57

Атака 30 тысяч оккупантов с севера: Згурец предупредил об опасности

02:36

Кого нельзя пускать в дом 2 декабря: семью атакуют болезни - приметы

Реклама
02:16

"Договоренность есть": экс-посол в США назвал вероятного преемника Путина

01:08

Риск изменения линии фронта: 2 город на Харьковщине готовят к "круговой обороне"

01 января, среда
23:59

У водителя нашли флаг ИГИЛ и оружие: Зеленский отреагировал на теракт в США

23:43

Снижение мобилизационного возраста в Украине: в ВР сказали, кого может коснуться

22:59

Погибла семья известных ученых: новые детали дронового удара РФ по Киеву

22:52

Украина начнет поставлять электроэнергию в Молдову: что известно

22:47

Леся Никитюк показала эксклюзивное фото с бойфрендом - детали

22:44

Будут ли выключать свет в Украине 2 января: ответ энергетиков

22:00

Поражение РФ и трагический удар по центру Киева: главные новости Украины (дайджест)

21:52

Мирное соглашение между Украиной и РФ: появился неожиданный сценарий

21:34

"Перерывов на праздники нет": Жорин рассказал о попытках РФ форсировать Оскол

21:25

Горбунов выдал шокирующую правду о личной жизни Александра Пономарева

21:18

"Даже и не собирался": украинский ведущий высказался о Владе Яме

21:00

Сына путинистки Кудрявцевой срочно госпитализировали

20:54

РФ давит пехотой: враг продвигается на востоке с нового плацдарма – DeepState

20:40

"Более сотни ракет": полковник ВСУ назвал сценарии массированных ударов по Украине

19:59

"Страшная история": военный рассказал, что сдерживает РФ от штурма Покровска

19:51

Будет свирепствовать ветер и гололедица: опасная погода накроет Украину 2 января

19:39

Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру КиеваФото

19:36

Парадокс искусственной сенсации Дмитрия Гордона: почему это диагноз обществумнение

Реклама
18:44

Враг нацелился на захват крупного города: в ГПСУ раскрыли направление штурма РФ

18:36

Результат удивит: как стирать вещи в машинке без порошка - малоизвестный методВидео

18:15

"Одно из самых больших поражений Москвы": Зеленский - о конце транзита газа из РФ

17:42

Россияне перебрасывают резервы: Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине

17:40

ГУР парализовало работу "Лукойла": россиян "поздравили" кибератакой - СМИ

17:32

Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

17:23

Штурмуют малыми группами и танками: в ВСУ рассказали о боях с РФ за один город

16:41

Украина прекратила транзит газа из РФ: какие будут последствия и как реагирует мир

16:39

В США в новогоднюю ночь авто въехало в толпу, водитель открыл огонь: много жертв

16:19

Войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области: в ВСУ сделали заявление

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять