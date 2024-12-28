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Украинские дроны бьют на 2 тыс. км: в ГУР объяснили "таинственные" взрывы в РФ

Алёна Воронина
28 декабря 2024, 09:19
959
В России происходят взрывы "не просто так". Но такие инциденты в РФ связаны исключительно с военными объектами, а РФ бьет в Украине по гражданским объектам.
Взрыв в РФ
Украинские дроны бьют на расстояние 2 тыс. км/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

  • Украинские дроны могут бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров
  • Украина не подтверждает и не опровергает причастность к взрывам в РФ
  • Взрывы в РФ связаны с военными объектами, а РФ бьет в Украине по гражданским объектам

Украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Новини.LIVE".

В ответ на вопрос ведущей об атаках дронов на различные стратегические военные аэродромы на территории России, Юсов отметил, что "разведка любит тишину", и пока не обо всех операциях можно рассказывать.

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"Из того, что можно говорить, это уже не секрет, до 2 тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать", - отметил он.

В то же время он добавил, что "мы не подтверждаем и не опровергаем, нет официальных заявлений, когда в большинстве случаев что-то взрывается в России".

"Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так", - сказал Юсов.

Однако он отметил, что в РФ взрывы происходят исключительно на объектах, связанных с военно-промышленным комплексом, с оккупационной армией России, на объектах, которые занимаются или финансированием, или военным, логистическим и оборонным обеспечением вражеских сил.

"В отличие от того, что делает враг, мы видим массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, которые продолжаются. Это фактически военные преступления, о которых говорит весь мир. То инциденты в РФ связаны исключительно с военными объектами, с военной инфраструктурой", - сказал он.

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Ранее в CNN сообщали, что РФ наращивает производство беспилотников. Россия планирует изготовить около 10 тысяч "Гербер" до конца 2024 года.

Также ранее Главред сообщал, что ВСУ могут потерять все захваченные территории на Курщине до весны. Как отметили в Bloomberg, планы Украины на Курщине заключались не в том, чтобы удержать территории, а скорее в шоковом эффекте.

Напомним, в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, отметил Андрей Юсов.

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