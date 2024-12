ВСУ вернули позиции в Донецкой области: как изменилась ситуация возле Северска - ISW

Что сообщили аналитики:

Украинские военные восстановили ранее утраченные позиции на Северском направлении к северу от Верхнекаменского. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 26 декабря.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW). По их данным, ВСУ имели определенные успехи к востоку от Северска, где ранее контроль над позициями держал враг.

В то же время, как утверждают в ISW, оккупационная армия страны-агрессора России продвинулась возле Торецка, Великой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях.

27 декабря было зафиксировано движение вперед вражеских сил к югу от Покровска, что впоследствии подтвердили геолокационные кадры. Там враг продвинулся к Новоелизаветовке.

Также один из российских милблогеров утверждал об успехе оккупантов в направлении Северска и Выемки, якобы там армии РФ удалось продвинуться до километра. Однако аналитики эту информацию опровергают.

Напомним, ранее в НГУ сообщили, что Силы обороны делают все необходимое для сдерживания противника на фронте, оккупанты чувствуют, какой ценой даются наступления.

Ранее Главред писал, что депутат Дружковского городского совета Николай Довбня сообщил, что российская оккупационная армия фактически добралась до трассы от Покровска до Днепра, которая является критической для обеспечения Сил обороны и гуманитарных миссий в Донецкой области.

Накануне также аналитики ISW сообщили, что российским войскам может быть сложно быстро продвинуться дальше на запад от Курахово вдоль трассы N15 Курахово-Покровское. Если Силы обороны Украины решат обороняться на Кураховской ТЭС, тогда россияне не смогут обойти украинские позиции на ТЭС возле Дачного или Улаклов с фланга.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.