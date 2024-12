РФ увеличила производство 'Шахедов' вдвое для зимней кампании против Украины - ISW

Кратко:

Страна-агрессор Россия продолжает наращивать производство дронов-камикадзе "Шахед" накануне зимней кампании против Украины 2024-2025 годов, несмотря на санкции и технические ограничения.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные украинской разведки. Отмечается, что российский завод в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан изготовил 5760 дронов "Шахед" в период с января по сентябрь 2024 года. Такое количество вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году.

Также, согласно утечке документов, предприятие уже заключило соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.

Кроме этого, Россия активно разрабатывает низкотехнологичные дроны-приманки, которые похожи на "Шахед". Такие беспилотники применяются для преодоления систем ПВО Украины. До конца 2024 года РФ планирует изготовить до 10 тысяч таких приманок, что почти вдвое превышает количество ударных дронов.

Однако аналитики также обратили внимание на то, что РФ из-за западных санкций не может обеспечивать свои заводы качественными компонентами. Россияне вынуждены использовать низкокачественные двигатели китайского производства. В то же время украинские силы благодаря инновациям в радиоэлектронной борьбе эффективно противодействуют ударам дронов "Шахед".

Ранее в CNN сообщали, что РФ наращивает производство беспилотников. Россия планирует изготовить около 10 тысяч "Гербер" до конца 2024 года.

Также ранее Главред сообщал, что ВСУ могут потерять все захваченные территории на Курщине до весны. Как отметили в Bloomberg, планы Украины на Курщине заключались не в том, чтобы удержать территории, а скорее в шоковом эффекте.

Напомним, в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, отметил Андрей Юсов.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.