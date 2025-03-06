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"Воевать некому": Залужный прямо рассказал о критических потерях ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
6 марта 2025, 17:26
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В Украине несколько сотен тысяч военных ранены, еще десятки погибших.
Залужный, ВСУ
Залужный назвал критические потери ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Посольство Украины в Великобритании

Главное:

  • У ВСУ и РФ критические потери на фронте
  • Залужный назвал потери ВСУ

На фронте в Украине очень тяжелая ситуация. Потери ВСУ сейчас являются критическими. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Посчитайте, что такое 50 тыс. из 5,5 млн человек, стоявших на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Которую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый - это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитыми в Украине и более 300 тысяч раненых. Сейчас практически некому реально воевать", - сказал Залужный.

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При этом большие потери и в РФ. Только количество ликвидированных оккупантов выросло до 250 тысяч.

"Это не значит, что они не могут пойти сетками половить (мужчин - Ред) отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они (эти солдаты - Ред.) воевать? Это другое дело", - добавил Залужный.

Потери в войне России против Украины - что известно

Как писал Главред, издание The New York Times раскрыло потери ВСУ на фронте. Отмечается, что подсчеты якобы независимых наблюдателей, которые на самом деле симпатизируют одной из сторон, все же свидетельствуют, что Россия теряет примерно вдвое больше солдат.

Президент США Дональд Трамп также назвал новые цифры потерь Украины и РФ. Глава Штатов утверждает, что РФ потеряла 800 тысяч солдат в войне против Украины.

Особенно январь 2025 года стал для оккупантов одним из самых масштабных по потерям. ВСУ уничтожили почти 50 тысяч солдат России, рассказали в Минобороны.

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