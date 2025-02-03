ВСУ уничтожили почти 50 тысяч оккупантов: Минобороны раскрыло потери РФ

Интенсивность боевых действий на фронте в январе 2025 года была очень высокой, рассказали в Минобороны.

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ВСУ уничтожили почти 50 тысяч оккупантов за месяц / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

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В январе произошло 5 087 боевых столкновений

Общие потери России за месяц составили 48 240 военных

Уничтожено 230 танков (почти 7 танковых батальонов) и 573 ББМ (почти 3 мотострелковые дивизии)

Интенсивность боевых действий на фронте в январе 2025 года была чрезвычайно высокой. Общие безвозвратные и санитарные потери РФ за месяц составили 48 240 военных. Об этом сообщило Минобороны Украины.

В первый месяц 2025 года произошло 5 087 боевых столкновений. Украинские защитники ликвидировали 48 240 оккупантов - это равно численности трех мотострелковых дивизий РФ.

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За всю историю полномасштабного вторжения, большие потери россияне понесли только в декабре 2024 года. Тогда армия РФ потеряла 48 670 военных.

Также украинские военные превратили в хлам большое количество техники врага. Уничтожено 230 танков, что эквивалентно почти семи танковым батальонам. Кроме того, было повреждено или уничтожено 573 боевые бронированные машины - это почти три мотострелковые дивизии.

ВСУ нанесли серьезные удары и по артиллерийским средствам российских войск. За месяц уничтожено 963 единицы артиллерии, что сопоставимо с потерей 50 артдивизионов.

В то же время враг не прекращал применять авиацию. Более 2 400 управляемых авиабомб оккупанты сбросили на позиции украинских защитников и прифронтовые города.

Новости Украины - ситуация на фронте

Напомним, оккупанты перегруппировывают штурмовые подразделения для возобновления наступления на Купянском направлении. За прошедшие сутки враг атаковал украинские позиции в районах Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки и Загрызово, но без успеха.

Также, по информации аналитиков Института изучения войны (ISW), 31 января компания "Гермес" анонсировала разработку такой системы, которая позволяет управлять несколькими дронами с помощью одного пульта. Российские войска уже применяют эту технологию в Украине для борьбы с системами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал Главред, российские войска попытались прорвать оборону ВСУ вблизи Великой Новоселки, однако их атаку отбили. Украинские военные нанесли огневой удар по технике противника и заставили оккупантов прекратить наступление.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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