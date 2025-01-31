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Серия ударов без потери техники: на РФ налетают уникальные дроны ВСУ - Forbes

Даяна Швец
31 января 2025, 12:56
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Российскую нефтяную инфраструктуру могли атаковать уникальные беспилотники.
дрон ВСУ, взрыв
Уникальные украинские дроны меняют ход войны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

О чем говорит Forbes:

  • У Украины появились БПЛА, способные наносить повторные удары
  • Украина могла применить уникальные БПЛА против российских НПЗ и трубопроводов

Украина, вероятно, имеет новые беспилотники, способные сбрасывать боеприпасы по целям и возвращаться обратно на базу. Это позволяет одному дрону атаковать несколько объектов за период службы, в частности нефтеперерабатывающие заводы или помповые станции. Об этом пишет Forbes.

29 января вечером или утром следующего дня такие БПЛА могли быть использованы для атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.

видео дня

Forbes пишет, что беспилотники 14-го отдельного беспилотного летательного полка ВСУ нанесли удар по помповой станции трубопровода "Дружба" на границе России и Беларуси в Брянской области.

Трубопровод "Дружба" является одним из крупнейших в мире и имеет стратегическое значение для российской нефтегазовой отрасли.

В результате удара вспыхнул большой пожар, который зафиксировали даже спутники NASA, обнаруживающие возгорания.

"Судя по огню, удар был точным", - отметил эстонский аналитик WarTranslated в соцсети X.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" - инфографика / Главред

Атаки на Россию - что известно

Как сообщал Главред, БпЛА атаковали станцию "Дружба" в Брянской области. Подтверждение о сильном взрыве со стороны распределительной станции дали жители поселок Мамай.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал детали мощных прилетов под Ростовом. В результате повреждено оборудование, предприятие остановило работу.

Кроме этого, по данным Генштаба, Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" задействован в обеспечении оккупационной армии.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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