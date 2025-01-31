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Рычаги давления на Путина: смогут ли Китай и США вместе "прогнуть" РФ к миру

Даяна Швец
31 января 2025, 01:20
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И Трамп, и Си Цзиньпин, как и другие мировые лидеры, заинтересованы в прекращении активных боевых действий.
Рычаги давления на Путина: смогут ли Китай и США вместе 'прогнуть' РФ к миру
Эксперт прокомментировал роль Китая в решении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Морозов:

  • Сотрудничество Китая и США по миру в Украине выгодно обеим сторонам
  • Пекин и Вашингтон США могут создать пул стран-гарантов для гарантий безопасности
  • Украине необходимы реальные гарантии, которые будут работать на практике

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов дал ответ, сможет ли США повлиять на Китай, чтобы побудить его поговорить с Путиным о возможном прекращении огня.

Китай и США могут объединиться ради мира в Украине

Эксперт высказал мнение, что, несмотря на то, что явных инструментов давления на Китай США не имеет, сотрудничество между Вашингтоном и Пекином по прекращению войны чрезвычайно выгодно обеим сторонам.

В таком случае они, по мнению Морозова, независимо от других противоречий, смогли бы выступить авторами некоторого урегулирования.

"Поэтому несомненно, что и у Китая, и у США есть стимул взять на себя такую роль. Однако здесь необходим реализм. Все, кто рассуждает об урегулировании, задаются вопросом: в чем его смысл? Максимум, что можно представить в ближайшей перспективе, - это режим прекращения огня. Потому что как только встает вопрос о перемирии (не говоря уже о мирном договоре, это третий этап, перспектива которого пока совсем не просматривается в условиях территориальной аннексии), возникает ключевая проблема - кто дает гарантии?", - задается вопросом эксперт в интервью Главреду.

Китай инфографика
Позиция Китая по войне в Украине/ Инфографика: Главред

По мнению Морозова, США и Китай могли бы создать пул стран-гарантов, к которому присоединились бы еще три, четыре, пять стран, способных реально давать гарантии Украине. Однако вся сложность заключается в том, что Кремль пока не проявляет готовности к подобным соглашениям.

"Китайская дипломатия прекрасно понимает, что Москва ни при каких условиях не согласится ни на присутствие иностранных военных на территории Украины, ни на создание линии разделения. Тогда возникает вопрос: а в чем заключаются эти гарантии?", - интересуется Морозов.

Украине необходимы весомые гарантии

Важным моментом является и то, что теперь для Украины не приемлемы гарантии по модели Будапештского меморандума, потому что он не оправдал себя.

"Если в 1990-х это решение казалось приемлемым, то сегодня оно выглядит абсолютно неработоспособным. Недостаточно гарантий и в виде абстрактного обещания, которое можно пересмотреть. Например, заявление о готовности принять Украину в НАТО, безусловно, будет иметь политическое значение и будет соответствовать воле украинского народа, который долго ведет сопротивление", - говорит эксперт.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Как результат, по словам Морозова, громкие заявления с практической точки зрения не будут означать ничего конкретного.

"Таким образом, вопрос остается открытым: какими должны быть реальные гарантии? Это - фундаментальная проблема. Из этого пока не видно выхода. Думаю, что и Трамп, и Си Цзиньпин, как и другие мировые лидеры, которые заинтересованы в прекращении активных боевых действий, должны найти какое-то решение", - резюмировал Морозов.

Смотрите видео - комментарий Александра Морозова:

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Как сообщал Главред, по данным издания Foreign Policy, НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности. Страны надеются, что это удержит Россию от нового вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский также назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины. Глава отметил, что этот вопрос членства не нужно обсуждать с Россией на мирных переговорах, ведь он должен решаться между Киевом и членами Альянса.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что скоро союзники обсудят гарантии безопасности для Украины. По его словам, Украине необходимо сохранить сильную армию после окончания войны.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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