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В Румынии звучала воздушная тревога: в воздух подняли авиацию - какая причина

Даяна Швец
30 января 2025, 12:36
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Жителей призвали направляться в укрытие.
F-16, система оповещения, флаг Румынии
В Румынии объявляли тревогу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россия атаковала территорию Украины вблизи границы с Румынией
  • В Румынии две ночи подряд объявляли воздушную тревогу

Жители северного уезда Тулча в Румынии в ночь на 30 января получили сообщение о воздушной тревоге. Как пояснили в Минобороны Румынии в Facebook, сигнал раздавался из-за атаки российского беспилотника вблизи границы Украины с Румынией.

В сообщении отмечается, что в воздушном пространстве Украины, на маршрутах полетов вблизи границы, системы мониторинга и наблюдения сообщили о беспилотниках.

видео дня

Так, около 04:00 (по местному времени - ред.), жителям ближайших к границе населенных пунктов прислали сообщение. Их предостерегли об угрозе падения объектов из воздушного пространства, также было призвано найти укрытие. Оповещение продолжалось 90 минут.

ф-16 f-16 инфографика
​ F-16 - характеристика / Инфографика: Главред

Это не единственный случай: в ночь со вторника на среду было отправлено аналогичное сообщение. Тогда атака России прошлась по припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области.

"В результате этой ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии, расположенные в составе боевой службы воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Борце, около 3:40. Самолеты вернулись на базу около 05:00 (по местному времени - ред.)", - сообщили в Минобороны Румынии.

Резюмируя, в министерстве отметили, что данные, предоставленные радиолокационными системами ВВС Румынии, не свидетельствуют о вторжении беспилотников в воздушное пространство.

Атаки России на Украину - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 30 января десятки дронов РФ ударили по Украине. В результате пострадали четыре области - Черниговская, Сумская, Одесская и Полтавская.

Ночью в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. Спасательная операция продолжается, на месте попадания работают все соответствующие службы

В результате атаки 9 человек ранены, двое - погибли. По данным ГСЧС, удалось спасти 4 человека, среди них 1 ребенок, также эвакуированы 118 человек.

Больше новостей об угрозах НАТО от РФ:

Украинско-румынские отношения после вторжения России

Отношения Украины и Румынии после распада СССР отметились тяжбами в международном суде ООН с 2004-го по 2009 год по территориальному спору - делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны между соседями в Черном море.

С первых дней агрессии России против Украины в 2014 году Румыния осуждала действия Кремля и поддерживала территориальную целостность Украины. После начала полномасштабной войны Румыния одной из первых решительно осудила российскую агрессию и военные преступления россиян, а уже в марте 2022 года присоединилась к украинскому делу против РФ в Международном суде о совершении геноцида.

Президент Румынии Клаус Йоханнис был среди первых лидеров стран, посетивших Украину в начале войны 2022 года.

Чуть более чем через год визит в Румынию совершил президент Украины Владимир Зеленский. Румынская пресса назвала его приезд долгожданным и историческим, хотя и запоздалым. Тогда же лидеры обеих стран объявили о новом уровне отношений: стратегическое партнерство. Зеленский вспомнил тогда и о военной помощи, которую Украина получает от Румынии.

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