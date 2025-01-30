В Румынии звучала воздушная тревога: в воздух подняли авиацию - какая причина

Жителей призвали направляться в укрытие.

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В Румынии объявляли тревогу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Россия атаковала территорию Украины вблизи границы с Румынией

В Румынии две ночи подряд объявляли воздушную тревогу

Жители северного уезда Тулча в Румынии в ночь на 30 января получили сообщение о воздушной тревоге. Как пояснили в Минобороны Румынии в Facebook, сигнал раздавался из-за атаки российского беспилотника вблизи границы Украины с Румынией.

В сообщении отмечается, что в воздушном пространстве Украины, на маршрутах полетов вблизи границы, системы мониторинга и наблюдения сообщили о беспилотниках.

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Так, около 04:00 (по местному времени - ред.), жителям ближайших к границе населенных пунктов прислали сообщение. Их предостерегли об угрозе падения объектов из воздушного пространства, также было призвано найти укрытие. Оповещение продолжалось 90 минут.

​ F-16 - характеристика / Инфографика: Главред

Это не единственный случай: в ночь со вторника на среду было отправлено аналогичное сообщение. Тогда атака России прошлась по припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области.

"В результате этой ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии, расположенные в составе боевой службы воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Борце, около 3:40. Самолеты вернулись на базу около 05:00 (по местному времени - ред.)", - сообщили в Минобороны Румынии.

Резюмируя, в министерстве отметили, что данные, предоставленные радиолокационными системами ВВС Румынии, не свидетельствуют о вторжении беспилотников в воздушное пространство.

Атаки России на Украину - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 30 января десятки дронов РФ ударили по Украине. В результате пострадали четыре области - Черниговская, Сумская, Одесская и Полтавская.

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В результате атаки 9 человек ранены, двое - погибли. По данным ГСЧС, удалось спасти 4 человека, среди них 1 ребенок, также эвакуированы 118 человек.

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