НАТО бьет тревогу: РФ хочет увеличить армию на 1,5 млн солдат до конца 2026 года

Россия планирует увеличить численность своих вооруженных сил на 30%.

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Военные планы Москвы вызывают беспокойство в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

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Кремль готовится к новым вызовам - планируется увеличение армии на 30%

Финляндия призывает быть бдительными из-за военных амбиций России

Кремль планирует увеличить численность российской армии на 30% до 1,5 млн человек до конца 2026 года. Как заявил в интервью Reuters руководитель военной разведки Финляндии Пекка Турунен, реформы армии РФ, которые предусматривают увеличение численности военных на 30%, представляют серьезную угрозу для НАТО и требуют внимательного мониторинга.

В опубликованном ежегодном обзоре военная разведка Финляндии отметила, что Россия намерена завершить масштабную реформу своих вооруженных сил до 2026 года.

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"Да, это угроза для НАТО, особенно если план будет выполнен. Мы должны реагировать, имея в виду необходимость оставаться бдительными", - сказал Турунен в комментарии для Reuters, добавив, что Россия вполне может достичь своих целей к 2030 году.

Издание напоминает слова министра обороны России. В декабре он заявил, что страна должна быть готова к возможному конфликту с НАТО в Европе в течение следующего десятилетия.

На фоне такой заявлений довольно диссонансно прозвучали слова президента России Владимира Путина, который отметил, что западные страны используют тему "российской угрозы" для запугивания собственного населения.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

По словам Турунена, Россия планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.

"Количество российских войск, размещенных вблизи границ с Финляндией, может удвоиться или утроиться по сравнению с довоенным периодом. Новый корпус будет размещен в соседнем с Финляндией регионе Карелия, а существующие подразделения будут расширены на Кольском полуострове и в окрестностях Санкт-Петербурга", - пишет Reuters.

Вероятная война России и НАТО - что известно

Недавно, как сообщило финское издание Iltalehti Journal со ссылкой на источники в Альянсе, РФ отработала нападение на страны НАТО. В случае расширения агрессии, Путин, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года.

Также Главред узнал о подготовке Альянса к агрессии РФ. В НАТО опасаются гибридной военной агрессии со стороны России, поэтому готовятся к отражению атак.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко также описал сценарий войны РФ с НАТО. Он ответил на вопрос, могут ли страны Запада просто оттягивать момент начала противостояния с Кремлем за счет Украины, чтобы выиграть время на подготовку.

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