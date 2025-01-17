Заход россиян с Курщины в Сумскую область: в ВСУ сделали важное заявление

Главная задача сейчас - наносить врагу максимальное поражение

https://glavred.info/ukraine/zahod-rossiyan-s-kurshchiny-v-sumskuyu-oblast-v-vsu-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10631558.html Ссылка скопирована

В ВСУ объяснили намерения РФ относительно Курско-Сумской границы / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, DeepState

Главное:

Враг не перестает запускать ДРГ вдоль границы

Воины Украины построили эффективную систему обороны

Недавно в Сети появилась информация, что россияне прорвали государственную границу Украины в Сумской области. Как заявил представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник, она является преувеличенной.

"Это громко сказано о прорыве границы. Это непосредственно район проведения Силами обороны Курской операции на сопредельной территории... Эта попытка (прорыва границы - ред) - мы показываем, как такая техника и личный состав врага уничтожается. Вдоль границы построена система обороны, она функционирует эффективно. И главная наша задача - наносить врагу максимальное поражение", - отметил Мысник в эфире телемарафона. видео дня

Кроме этого, по словам Мысника, враг не оставляет попыток применять ДРГ для приграничных регионов, особенно во время плохих погодных условий.

"Мы знаем о наличии специалистов со стороны врага, которые, пользуясь такими моментами, проверяют нашу оборону. Мы со своей стороны применяем все средства. У нас противодиверсионные резервы, технические средства, чтобы своевременно выявлять, не давать врагу действовать", - добавил Мысник.

Угроза для Сумской области со стороны России - что известно

Как известно, Главред предупреждал, что, по данным аналитика Поповича, 60 тысяч солдат РФ "нависли" над Сумами. Однако перед наступлением на Сумскую область россиянам нужно вытеснить ВСУ из Курской области.

В свою очередь журналисты The Washington Post тоже выдвигают мнение, что выход ВСУ из Курской области откроет путь для 60 тысяч российских военных.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко также прокомментировал, насколько серьезной является угроза наступления врага на Сумщину. Он считает, что оккупанты смогут на 3-4 километра зайти вглубь.

Больше новостей о войне РФ и Украины:

Что такое ДРГ? Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред