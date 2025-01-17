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"Могут попытаться сделать": Байден признался, что был готов к покушению в Киеве

Даяна Швец
17 января 2025, 13:07
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Джо Байден признался, что его предупреждали о таком развитии ситуации.
Байден
Байден рассказал о жутком визите в Киев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

  • Джо Байден переживал, что его могут устранить в Киеве
  • Для поездки президента Белый дом собрал лучших специалистов по безопасности

Действующий президент США Джо Байден дал интервью телеканалу MSNBC, в котором рассказал о своем страхе во время визита в Украину в 2023 году. По его словам, в Киеве он боялся покушения, однако не от Владимира Путина, а от "украинских радикалов", которые работают на РФ.

Потенциальные намерения диктатора Кремля 46-й глава Штатов считал маловероятными.

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Более того, Джо Байден признался, что секретные службы предупреждали о вероятности покушения и были не в восторге от его решения о визите в Киев.

"Все меня предупреждали... Я не думал, что Путин решится устранить американского президента. Я больше волновался, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать", - сказал он.

Именно по этой причине перед поездкой в столицу Украины Белый дом собрал команду высококвалифицированных специалистов по безопасности.

Однако, несмотря на все риски, как пояснил Байден, такой шаг был демонстрацией того, что Украина имеет поддержку, и США - лидер этой поддержки.

Джо Байден - последние новости и заявления

Напомним, как сообщал Главред, в прощальной речи в Белом доме Байден упомянул Украину. По его словам, Украина свободна, ведь Штаты опередили в конкуренции Китай и сделали многое другое.

Более того, во время своей итоговой пресс-конференции президент США Джо Байден высмеял Путина. Также он похвастался, что стал первым американским президентом, который посетил район боевых действий, который не контролирует армия США.

Также недавно Джо Байден рассказал, чего больше всего боится Путин. США могут передать Киеву новое ядерное оружие, отметил глава страны.

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