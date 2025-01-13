Байден высмеял Путина: "Это я был в центре Киева, а не он"

Байден также похвастался, что стал первым американским президентом, который посетил район боевых действий, который не контролирует армия США.

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Байден был в Киеве в 2023 году / коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Байден:

Путин надеялся захватить Киев "за считанные дни"

США дали Украине много оружия

Война президента РФ Владимира Путина против Украины и Запада в целом провалилась. Россия стала слабее, а Запад сильнее. Такое мнение выразил президент США Джо Байден во время своей итоговой пресс-конференции.

Байден напомнил, что вторгаясь в Украину, Путин надеялся захватить Киев "за считанные дни".

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"Правда в том, что с начала войны это я побывал в центре Киева, а не он. Путин ни разу не был. Подумайте об этом", - заявил он.

Байден также похвастался, что стал первым американским президентом, который посетил район боевых действий, который не контролирует армия США.

В собственные заслуги Байден также записал создание международной коалиции из более 50 стран, которые взялись поддерживать Украину.

"И не только в Европе, а впервые и страны Азии также присоединились. Мы предоставили чрезвычайное количество боеприпасов, воплотили беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться", - отметил американский лидер.

Отметим, что президент США Джо Байден приезжал в Киев в феврале 2023 года.

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Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.

Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.

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Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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