Байден высмеял Путина: "Это я был в центре Киева, а не он"

Что сказал Байден:
- Путин надеялся захватить Киев "за считанные дни"
- США дали Украине много оружия
Война президента РФ Владимира Путина против Украины и Запада в целом провалилась. Россия стала слабее, а Запад сильнее. Такое мнение выразил президент США Джо Байден во время своей итоговой пресс-конференции.
Байден напомнил, что вторгаясь в Украину, Путин надеялся захватить Киев "за считанные дни".
"Правда в том, что с начала войны это я побывал в центре Киева, а не он. Путин ни разу не был. Подумайте об этом", - заявил он.
Байден также похвастался, что стал первым американским президентом, который посетил район боевых действий, который не контролирует армия США.
В собственные заслуги Байден также записал создание международной коалиции из более 50 стран, которые взялись поддерживать Украину.
"И не только в Европе, а впервые и страны Азии также присоединились. Мы предоставили чрезвычайное количество боеприпасов, воплотили беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться", - отметил американский лидер.
Отметим, что президент США Джо Байден приезжал в Киев в феврале 2023 года.
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Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.
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Кто такой Джо Байден?
Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.
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