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Покровск без света, воды и газа, обстрелы усилились: что происходит в городе

Анна Ярославская
9 января 2025, 09:32
419
В городе нет такого места, которое не простреливалось бы артиллерией или дронами.
Покровск
В Покровске нет воды, света и газа / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

Кратко:

  • Оккупанты усилили обстрелы Покровска
  • В городе остаются 7 200 человек
  • Формат эвакуации населения изменился

Российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения. Об этом рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

"Ситуация по обстрелам ухудшается, они участились, это и КАБы и артиллерия, особенно надоедают FPV-дроны. Нет такого места в городе, которое не простреливается артиллерией или дронами", - рассказал он в эфире Радио Свобода.

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В Покровске до сих пор остаются 7 200 человек. С лета в городе отсутствует электричество, газ и водоснабжение. Несмотря на сложные условия, работают несколько аптек, городская больница – в ограниченном режиме, одно отделение "Укрпочты" и несколько магазинов.

Эвакуация жителей продолжается, но ее формат изменился.

"Уже нет точек сбора для эвакуации. Людей забирают адресно из домов. Людей везут в основном в Павлоград, там люди проходят регистрацию", - рассказал Добряк.

Он добавил, что после эвакуации в течение месяца люди получают 10 800 грн "подъемных" от международных партнеров.

"Людей размещают в местах компактного проживания – школы, общежития. Люди могут там находиться столько сколько будет нужно", - отметил глава ГВА.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, с конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление к востоку от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе.

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области "в клещи".

Аналитики ISW сообщили, что российские захватчики, вероятно, смещают внимание с охвата Покровска на наступление в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

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