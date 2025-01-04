РФ смещает внимание с Покровска: в ISW раскрыли угрозу для Днепропетровской области

Российские оккупанты используют группы пехоты численностью от 2 до 20 солдат - ситуация на фронте напряженная.

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Какая ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы ISW:

РФ совершенствует и увеличивает радиус действия беспилотников на фронте

Оккупанты сместили свои цели на Днепропетровскую область

Какова ситуация на Покровском направлении

Аналитики ISW сообщили, что российские захватчики, вероятно, смещают внимание с охвата Покровска на наступление в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Российские оккупанты наступали в пределах Торецка, возле Дилиевки, Щербиновки и Ню-Йорка 2 и 3 января. Также командир минометной батареи ВСУ, которая действовала на Торецком направлении, заявил, что войска РФ маскируются в гражданскую одежду, чтобы обойти украинские передовые позиции. Если это подтвердится, это является военным преступлением, отмечают в ISW.

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Офицер украинской бригады, которая действует на Торецком направлении, сообщил, что российские оккупанты используют группы пехоты численностью от 2 до 20 солдат и увеличивают использование беспилотников с оптоволоконными кабелями, которые устойчивы к украинским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также офицер ВСУ заявил, что враг совершенствует и увеличивает радиус действия беспилотников с волоконно-оптическим кабелем, и сейчас БПЛА имеют радиус действия более 10 километров.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 3 января, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на север от Новогродовки и вдоль трассы Т-05-15 Покровск - Новотроицкое шоссе на северо-восток от Шевченко.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись к Зверево, на северо-запад от Воздвиженки, на 1 км к северу от Волкового и в направлении Надеждинки, но в ISW не нашли подтверждения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что военное командование РФ передислоцирует подразделения с востока от Покровска в район ответственности некоторых сил на юг и юго-запад от этого города.

Машовец заявил, что войска РФ наступают на Котлино, чтобы перерезать Т-04-06 (трасса Покровск - Межевое).

Также Машовец заявил, что другие подразделения РФ сосредоточены к югу от Покровска, а части полков противника наступают на рубеже Нововасильевка - Новоелизаветовка в направлении Успеновки (к западу от Нововасильевки) и Надеждинки (к западу от Новоелизаветовки).

"Заявления Машовца свидетельствуют о том, что российское военное командование сосредоточено на районах к югу и юго-западу от Покровска, а не к востоку от Покровска", - говорится в публикации ISW.

РФ изменила тактику под Покровском / карта: ISW

Эксперты Института изучения войны добавляют, что это согласуется с их оценкой о том, что войска РФ, возможно, по крайней мере временно смещают свое внимание с охвата Покровска с востока и запада на осуществление наступлений на запад в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Сообщается, что российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Курахово.

Машовец заявил, что ВСУ, вероятно, недавно полностью отступили от Кураховской ТЭС к западу от Курахово, и что российские оккупанты захватили Шевченко (к северо-западу от Курахово).

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ предупредили, что Покровск может стать плацдармом РФ. Россияне пытаются обойти Покровск с направлений Песчаного и Николаевки, враг улучшил там свое тактическое положение. ВСУ прилагают все усилия, чтобы не позволить оккупантам захватить город.

Россияне готовятся обойти Покровск, чтобы захватить его. Виктор Трегубов сообщил о возможном полуокружении Покровска с юга, что город укреплен, поэтому россияне не рискуют идти в "лобовые" штурмы. Враг ведет городские бои на других направлениях фронта.

Российские оккупанты штурмуют важные позиции ВСУ и пытается прорваться на самых тяжелых направлениях. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора. В течение суток на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений.

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