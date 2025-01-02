РФ штурмует важные позиции ВСУ и пытается прорваться на самых тяжелых направлениях

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак позиций наших войск.

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Какая ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces

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Самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении

Какая ситуация на фронте - где наступает РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, а на Северском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Серебрянка, говорится в сообщении Генштаба.

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"На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино. В то же время на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки", - отметили в пресс-службе.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.

Несмотря на активное применение врагом бомбардировочной авиации на Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка. На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе острова Забич.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 5 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара, с применением семи ракет и 32 управляемых бомб, а также совершил 356 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов, ведет разведку.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на трех "горячих" направлениях. Согласно геолокационным кадрам от 30 декабря, войска России обстреливали подразделения ВСУ в центре Часового Яра на улице Георгия Дубровского. Это подтверждает продвижение украинских военных на позиции.

В ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте под Покровском. Станислав Бунятов сообщил, что страна-агрессор Россия перебрасывает резервы юго-западнее Покровска, чтобы обойти город с фланга и перерезать логистику ВСУ. Если армия РФ выполнит эту задачу, то будет пытаться войти в город.

Стало известно, что ВСУ в новогоднюю ночь ликвидировали много оккупантов на пути к Покровску. Враг замечает, что потери неуклонно растут, поэтому пытается окружить город и выйти на важную трассу Павлоград-Покровск, чтобы единственным выходом для украинского гарнизона был выход с позиций.

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