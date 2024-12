ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на трех "горячих" направлениях - ISW

Что сообщили аналитики:

Украинским военным удалось добиться успехов на трех самых ожесточенных направлениях фронта в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По их данным, согласно геолокационным кадрам от 30 декабря, войска страны-агрессора России обстреливали подразделения ВСУ в центре Часового Яра на улице Георгия Дубровского. Это подтверждает продвижение украинских военных на позиции, которые ранее не были им подконтрольны.

В то же время на северо-западе Торецка украинским защитником удалось вернуть ранее утраченные позиции на улице Григория Сковороды.

Успехи у ВСУ есть и на Покровском направлении. Там, к востоку от Песчаного, аналитиками зафиксировано продвижение Сил обороны Украины на ранее подконтрольные врагу позиции.

Стоит отметить, что несмотря на продвижение ВСУ вперед, ситуация на фронте остается сложной. В ISW сообщили, что враг также имеет определенные успехи на 6 участках фронта, а именно под Курахово, Угледаром, Большой Новоселкой, у Торецка и Покровска, а также в Курской области РФ.

Напомним, Главред писал, что по данным главнокомандующего ВСУ Сирского, армия страны-агрессора России продолжает непрерывные штурмы в Донецкой области и несет рекордные потери. По его словам, за последнюю неделю враг ежедневно теряет около 1700 единиц живой силы.

Накануне в Генштабе 30 декабря сообщили, что украинские военные обезвредили за сутки 452 оккупанта на Покровском направлении, из них почти 200 человек безвозвратно. Однако россияне продолжают атаковать.

Ранее также директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предупредил, что на оккупированных территориях, в частности Херсонщины и Запорожья, россияне продолжают накапливать силы.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.