"Инициатива будет в РФ": Свитан назвал 2 главные задачи для Украины в 2025 году

Украине вряд ли удастся перехватить инициативу на фронте в 2025 году, считает эксперт.

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Свитан назвал 2 главные задачи для Украины в 2025 году/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Основные тезисы Свитана:

Украина вряд ли сможет перехватить инициативу на фронте в 2025 году

Однако украинские военные могут провести как минимум 2-3 наступательные операции

Эти операции станут предпосылкой для операции в Крыму в 2026 году

Инициатива на фронте в 2025 году будет у российских оккупантов, но Украина сможет провести как минимум две-три наступательные операции. Украинские военные могут в этом году уничтожить ряд важных военных объектов оккупантов в Крыму, что создаст предпосылки для операции 2026 года, когда инициатива полностью перейдет к украинским войскам.

Есть две главные задачи для Украины в 2025 году - удерживать российских захватчиков на восточном фронте, уничтожая их армию, и нанести серьезное воздушное поражение российским войскам, прежде всего, на Крымском направлении. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Не думаю, что нам это удастся сделать в 2025 году (перехватить инициативу - ред.). Имеющаяся диспозиция сил, численность личного состава и количество боеприпасов не дадут нам возможности в новом году перехватить инициативу по всей линии фронта. Но, исходя из расположения российских войск на данный момент, у нас есть возможность наносить серьезные поражения россиянам на отдельных участках оккупированных территорий, в частности, в Крыму. Например, мы можем наносить удары, от которых россияне никогда не оправятся, по военным объектам в Крыму", - отметил Свитан.

Он отметил, что на полуострове есть 150 стационарных военных объектов, которые остались еще со времен Советского Союза, и их никуда не передвинешь.

"А у нас уже появляется возможность их уничтожить в течение нескольких месяцев, даже не заходя в Крым, то есть дальними средствами поражения: ракетами наземного и авиационного базирования. У нас появится возможность завоевать преимущество в воздухе, например, в Херсонской области, и двинуться в сторону Крыма с помощью авиационной компоненты. Но это нельзя считать перехватом инициативы на поле боя", - сказал эксперт.

Свитан считает, что планирование наступательных операций и сами наступательные операции, особенно на восточном фронте, будут у россиян в приоритете, а мы там будем обороняться.

"Поэтому, если смотреть на весь фронт, инициатива в 2025 году будет у россиян, но как минимум две-три наступательные операции мы сможем провести: воздушную - по Крыму и его военным объектам однозначно, локальные операции - в Брянской и Белгородской областях, и такая возможность у нас есть (подчеркиваю, локальные, не стратегические, оперативного уровня, не глубокого, на 20-30 км)", - отметил эксперт.

По его словам, уничтожение военных объектов в Крыму в 2025 году приведет к созданию предпосылок для операции уже в 2026 году, когда инициатива полностью перейдет к украинским войскам.

"По-другому не получится, слишком уж много сейчас со стороны россиян задействовано сил и средств для выполнения этой задачи. Поэтому наша задача на следующий год - как можно больше удержать россиян на восточном фронте, уничтожая их наступающую армию, и нанести серьезное воздушное поражение российским войскам, прежде всего, на Крымском направлении", - подытожил Свитан.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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